PIRAGÜISME
Quatre palistes lleidatans a l’Europeu de França
Miquel Travé, Laia Sorribes, Núria Vilarrubla i Marc Vicente. Competiran des de demà fins diumenge al canal olímpic
Els palistes Miquel Travé, Laia Sorribes, Núria Vilarrubla i Marc Vicente conformen la representació lleidatana en la selecció espanyola d’eslàlom que competirà des de demà fins diumenge a l’Europeu de Vaires-sud-Marne (França), l’escenari olímpic als Jocs de París 2024. El lleidatà Guillermo Díez-Canedo, director tècnic, es va mostrar optimista davant d’aquest inici de temporada. “Els principals referents de l’equip han millorat el seu rànquing mundial després d’un bon hivern competitiu”, i va establir objectius ambiciosos per a la cita europea: “Estar a totes les finals i lluitar per les medalles.” El responsable tècnic també va destacar la incorporació de joves valors com l’urgellenc Marc Vicente.
Miquel Travé (Cadí CK) competirà en doble modalitat –K1 i C1 masculí–, mentre que Laia Sorribes (CN Mig Segre) disputarà el K1 femení i el caiac cros. Per la seua part, Núria Vilarrubla (Cadí CK) participarà en C1 femení i Marc Vicente (Cadí CK) ho farà en C1 masculí, completant un potent contingent lleidatà.
La competició començarà demà amb les proves de patrulles i continuarà divendres amb les classificatòries. Dissabte es disputaran les semifinals i finals de caiac i canoa, mentre que diumenge es tancarà l’esdeveniment amb les proves de caiac cros i la cerimònia de cloenda de la competició.