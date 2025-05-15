L’Hiopos Lleida confirma la renovació d’Encuentra fins el 2027
El club lliga a la peça angular del seu projecte, que ha culminat amb la permanència de l'equip a l’ACB l’any del seu debut
L’Hiopos Lleida ha confirmat que el tècnic Gerard Encuentra ha renovat el seu contracte amb el club, que expirava el proper any, fins el juny del 2027, tal com ha avançat aquest dijous SEGRE.
Encuentra, de 35 anys i peça clau dels èxits recents del club, ha ampliat un any més el seu vincle amb el Lleida després que l’equip materialitzés diumenge passat la permanència en la seua primera experiència com a entrenador a la Lliga Endesa.
El vincle entre el Lleida i Encuentra es remunta a l'estiu del 2021, quan es va iniciar un camí d’èxits que han portat al club bordeus fins l’elit del bàsquet espanyol. Al llarg dels seus quatre anys al capdavant de l’entitat, en els quals ha dirigit 147 partits oficials, el tècnic lleidatà ha guanyat dos Lligues Catalanes LEB Or, el 2022 i el 2023, ha aconseguit l’ascens a l’ACB en la temporada 2023-2024 i ha confirmat recentment la salvació en la màxima categoria del bàsquet espanyol. Amb aquesta renovació, l’Hiopos Lleida lliga a la peça angular del seu projecte i s’assegura la continuïtat del jove tècnic lleidatà.