L'Hiopos Lleida va tenir la dotzena a tocar
Un equip bordeus sense cap pressió posa contra les cordes el Gran Canària després d’aixecar 13 punts en els últims cinc minuts. La manca d’encert l’acaba condemnant
L’Hiopos Lleida va estar molt a prop de fer pujar la dotzena victòria de la temporada al caseller, que hauria servit per festejar la més que merescuda permanència aconseguida la jornada anterior, però la falta d’encert en l’últim minut el va acabar condemnant (94-90) després d’aixecar tretze punts de desavantatge en el tram final.
Gerard Encuentra, que ha ampliat un any més el contracte amb l’Hiopos Lleida fins al 2027 (vegeu la pàgina 32), va sorprendre d’inici donant entrada a dos de poc habituals últimament, Bropleh i Madsen, però l’aposta li va sortir bé i ambdós van respondre a la confiança del tècnic sent la referència ofensiva en el primer quart. Un triple del nord-americà i un 2+1 en contraatac després de rebot defensiu del finlandès van capgirar el 2-0 inicial (2-6). Els de bordeus van ofegar defensivament un Gran Canària molt desencertat des de la llarga distància i superat en el rebot, amb els lleidatans dominant tots dos cèrcols (4 captures ofensives).
Això es va reflectir ràpidament en el marcador, amb l’Hiopos assolint als nou punts de renda (4-13) abans d’arribar-se a l’equador del primer quart, amb Madsen i Bropleh de nou com a protagonistes. Jaka Lakovic es va veure obligat a parar el partit i un triple d’Albicy va permetre una tímida reacció que va deixar el marcador amb sis punts amunt per als de Gerard Encuentra al final del període (13-19), malgrat haver perdut la barbaritat de 9 pilotes.
En el segon l’Hiopos va mantenir la renda (21-27) fins que l’aparició de Pierre Pelos va canviar la dinàmica del partit. El gal va encadenar tres accions, una de les quals un triple, que van ser claus perquè el Gran Canària capgirés el marcador amb un parcial de 10-0 (31-27). De res no va servir el temps mort sol·licitat per Encuentra, ja que a la tornada, un altre triple d’Albicy va elevar la renda fins als set gols (34-27). L’Hiopos, que havia abaixat clarament la intensitat defensiva, va recuperar part de la seua identitat i amb un parcial de 0-9 va recobrar el comandament del partit (34-36) a poc més de minut i mig per al descans, prou temps perquè els canaris, liderats novament per Albicy, arribessin a la mitja part dominant de tres (41-38).
Al tornar dels vestidors, ambdós equips van tenir un alt percentatge d’encert, sobretot des de més enllà de la línia de 6,75, que va fer que els canvis en el comandament del marcador fossin constants. L’activació de Batemon en atac, molt apagat en el primer temps, va rellançar les opcions de l’Hiopos, que va recuperar els sis punts de renda (52-58), a la qual cosa el Gran Canària va reaccionar per situar-se cinc amunt (69-64) faltant pocs segons per acabar el quart, però un triple gairebé sobre la botzina de Hasbrouck va deixar obert el partit per a l’últim assalt (69-67).
En l’arrancada del quart període va semblar acabar la resistència de l’Hiopos Lleida, ja que un parcial de 12-2 dels canaris, amb quatre triples gairebé consecutius, va elevar la renda fins als dotze punts (81-69), que va arribar a ser de tretze poc després del temps mort sol·licitat per Gerard Encuentra (84-71). Però Batemon va sortir al rescat i gràcies als tirs lliures –8 de 8– va donar aire a un Hiopos de nou intractable en defensa, que va poder recuperar-se del desavantatge i empatar el partit a 86 a falta de tres minuts. El Gran Canària, que s’estava jugant el play-off i no podia perdre, es va encomanar a Pelos i Brussino, els seus dos millors homes ahir, i els seus punts, units a una falta d’encert final dels lleidatans, van acabar decantant la victòria cap als illencs. La dotzena haurà d’esperar.
Encuentra: “Me’n vaig amb sensació agredolça”
Gerard Encuentra va dir que el partit “ha estat molt competit fins al final i per petits detalls s’ha decantat a favor seu”, afegint que “me’n vaig amb una sensació agredolça, perquè per moments hem fet les coses molt bé, però hem tingut pèrdues no forçades que ens han castigat”.
Va dir estar content perquè “no ens hem abandonat, els ho hem posat difícil fins al final i la derrota ha estat molt ajustada davant d’un molt bon equip que es jugava el play-off. Hem de millorar coses”, va concloure.