HANDBOL
Arrancada sense opcions
El Lleida HC obre la Final Four amb una àmplia derrota davant d’un Saragossa més dur i encertat. L’amfitrió va trencar el partit al final de les dos parts
❘ saragossa ❘ El Lleida HC es va emportar un dur cop en el primer dels tres partits de la Final Four per ascendir a Divisió d’Honor Or, després de caure davant l’amfitrió, el Schär Colores Saragossa, per un contundent 30-21, que l’obliga a no fallar avui davant de l’OAR Gràcia i demà contra l’Errotabarri si vol obtenir una de les dos primeres places que atorguen l’ascens. El conjunt lleidatà va anar sempre a remolc davant d’un rival molt dur i que va estar més encertat de cara a porteria, ja que les lleidatanes van patir per generar ocasions i van topar en moltes ocasions amb els pals de la porteria saragossana.
La tensió de la fase final es va notar en l’arrancada, en la qual ambdós equips van acumular pèrdues i imprecisions, fent que el primer gol no arribés fins al minut 3, obra de la local Lacazette. L’equip lleidatà va començar a trobar accions alliberades de tir a l’extrem esquerra, Marina Graell, però aquesta va topar fins a tres vegades amb el pal. Va haver de ser Bastarrica qui obrís el marcador lleidatà, anotant el 2-1 el 7. A partir de llavors va arrancar l’intercanvi de cops amb el Saragossa, mantenint un avantatge entre dos i tres gols fins el 20 (9-6). Va ser llavors quan l’amfitrió es va distanciar, trobant gols amb molta més facilitat que un Lleida al qual va penalitzar una rotació més curta. Així, el parcial en els últims 10 minuts de la primera part va ser de 9-4 per enviar el partit al descans amb 17-10.
El Lleida va canviar la defensa i va aconseguir reduir distàncies a poc a poc en el segon temps, liderat per Cati Casasola, que va anotar 9 gols, quatre dels quals de penal, que van servir per atansar-se a cinc gols (23-18) quan quedaven 12 minuts. La mateixa Casasola en va tornar a llançar un altre, acompanyat d’una superioritat de dos minuts, però aquesta vegada la portera el va parar i, com va passar durant tot el partit, el Saragossa va saber resistir amb una menys i va sentenciar la victòria amb un parcial de 3-0 (26-18). Els últims 10 minuts van ser un tràmit, amb el Saragossa assolint una màxima rendeix final de nou gols (30-21).
El tècnic de les lleidatanes, Iban Raigal, va dir que “hem de ser optimistes, perquè tenim les mateixes possibilitats que abans, no hi ha res perdut”, però va lamentar que “el principal objectiu era gaudir i el partit ens ha pesat molt. Hem de refer-nos com més aviat millor, recuperar sensacions i anar a guanyar l’OAR Gràcia”, que es va estrenar amb victòria davant l’Errotabarri (22-28).