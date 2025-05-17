Celebració massiva
Gairebé 700.000 aficionats blaugrana surten als carrers per fer un bany de masses al Barça després de la consecució de Lliga, Copa i Supercopa. La multitudinària rua va recórrer els carrers de Barcelona durant 4 hores partint del Camp Nou, encara en obres
Els jugadors i cos tècnic del primer equip masculí de futbol del FC Barcelona es van donar un bany de masses ahir per celebrar la Lliga conquerida dijous amb el seu triomf per 0-2 en el camp de l’Espanyol, que suposa el títol número 28, la segona Lliga en tres temporades i el tercer títol del primer curs de Hansi Flick. 670.000 aficionats, segons la Guàrdia Urbana, van acompanyar els campions, en una llarga rua que va començar les 18.00 i va acabar vora les 22.00. La massiva rua va començar a l’Spotify Camp Nou i va acabar a Arc del Triomf.
Els aficionats es van amuntegar a l’entorn de l’estadi blaugrana, encara en obres, i van obligar la rua a fer una volta extra que, sumat a un petit retard inicial, va fer que la comitiva arranqués més a poc a poc que no es preveia.
A més del fort desplegament de seguretat, entre empleats del club i agents de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, a la rua van estar mitjans de comunicació i empleats del club acompanyant l’staff liderat per l’entrenador, Hansi Flick, i tots els seus jugadors. Només va faltar Ferran Torres, que continua recuperant-se d’una operació d’apendicitis que li va fer ser baixa davant de l’Espanyol. Però els seus companys no se’n van oblidar i van posar, al costat dels trofeus, un tauró de peluix, amb referència al sobrenom que té el jugador valencià.
Amb una furgoneta amb música obrint la comitiva, en la rua hi havia també un autobús d’un dels patrocinadors del club, la cervesera Estrella Damm –amb VIPS i gent propera–, un Catmóvil–un vehicle amb la mascota del 125 aniversari Cat– i el bus descapotat dels campions de Lliga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya, en el primer triplet nacional de la història del club.
A mesura que la delegació avançava cap al centre de la ciutat, sobretot arribant al final del carrer Balmes i a la plaça de Catalunya, la gentada era espectacular i va acompanyar els jugadors amb càntics, bengales i confeti. Amb moments icònics, com veure Lamine Yamal liderar els càntics o veure el porter Wojciech Szczesny somriure a l’escoltar el seu càntic Szczesny, fumador.
I els jugadors es van mostrar encantats amb la massiva presència d’aficionats que van sortir al carrer. “Fa bon temps, la gent està amb moltes ganes de veure’ns i soc molt feliç per la gent i que ho puguem celebrar”, va celebrar un dels capitans, Marc-André ter Stegen a Barça One.
“Que gaudeixin d’aquesta Lliga, mai no et canses de guanyar títols i és l’objectiu de tots guanyar el màxim de títols a les nostres carreres. Hem creat això durant l’any, per com hem jugat. Hi ha una connexió espectacular entre l’afició i el club”, va afegir el porter alemany, que podria tornar a jugar en els dos partits que falten fins a tancar la Lliga.
Per la seua part, Fermín, també als micròfons dels mitjans del club, amb accés al bus dels campions, va assegurar que era una festa “increïble”. “Estic molt content de ser al Barça i poder guanyar títols. Tots els de l’equip som culers i la gent està amb nosaltres. Això és per a ells”, va assegurar.
“És increïble, estem vivint un somni. Guanyar una Lliga amb el Barça no es pot descriure en paraules”, va descriure el lateral esquerrà Gerard Martín, un dels protagonistes d’aquest tancament de temporada per la lesió d’Alejandro Balde.
Dijous va tocar celebració fins a altes hores de la matinada, ahir la rua i demà partit. Tant hi fa. El Barça és campió de Lliga.