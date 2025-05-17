FUTBOL
L’Estat haurà d’indemnitzar Rosell
Amb 232.500 € pels 645 dies que va estar pres sense motiu
L’Audiència Nacional ha acordat que l’Estat indemnitzi l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell amb 232.500 euros pels 645 dies que va passar a presó provisional, entre maig del 2017 i febrer del 2019, per un presumpte blanqueig de comissions il·legals de l’expresident de la Confederació Brasilera de Futbol, acusació de què va ser absolt.
Rosell va estar en presó preventiva per ordre de la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela –ara al Tribunal Suprem– per delictes d’organització criminal i blanqueig de capitals en relació amb aquestes presumptes comissions per partits de la selecció brasilera i d’un contracte amb una marca esportiva, procediment judicial de què finalment va resultar absolt.
L’expresident del Barça havia sol·licitat una indemnització de l’Estat de 29,7 milions d’euros pels perjudicis causats, tant morals com econòmics, derivats de l’obligació d’abandonar els seus negocis durant aquell temps, les despeses de la seua defensa legal i els costos dels desplaçaments dels seus familiars a la presó per visitar-lo.
En la sentència, la Secció Tercera del Contenciós Administratiu estima parcialment la reclamació de Rosell contra la negativa del ministeri de Justícia a indemnitzar-lo, que es va sol·licitar a l’empara de l’article 294 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (responsabilitat patrimonial de l’Administració de Justícia). L’Advocacia de l’Estat, per la seua part, s’havia oposat a la demanda. La Sala quantifica la indemnització en 50.000 euros pel dany moral; 120.000 euros per lucre cessant per la rescissió d’un contracte amb l’auditora Ernst & Young i 62.500 més per les despeses de desplaçaments de familiars per visitar-lo al centre penitenciari, la qual cosa fa un total de 232.500 euros.
Curiosament, la Confederació Brasilera de Futbol mai va acusar Rosell d’haver-li causat cap perjudici.