BÀSQUET
“El repte és consolidar-nos a l’ACB”
Encuentra destaca després de la seua renovació l’ambició del club “per continuar creixent”. Aliaga ho qualifica de “fenomen social” i diu que “no tenim límits, però sempre amb els peus a terra”
Albert Aliaga i Gerard Encuentra van fer ahir una encaixada de mans per tercera vegada en menys de quatre anys per segellar una relació que va vent en popa, com l’equip i el club, una vegada ratificada la permanència a l’ACB molt abans del que s’esperava. “Ho vam fer fàcil, ens entenem, funcionem molt bé i encara tenim il·lusió per millorar”, va apuntar el tècnic durant l’acte de presentació de la seua ampliació de contracte fins al 2027, acord que va avançar SEGRE. “Veig ambició en tots els nivells: en la gent, en el club i jo també la tinc. És un projecte que em motiva molt. Soc d’aquí, tinc moltes ganes que això vagi bé i poder continuar millorant”, va assegurar.
“El Gerard és un fenomen social a Lleida, així de clar”, va asseverar el president del Força Lleida, que no té cap dubte que “ell sabrà gestionar tant les coses bones com les dolentes”, però va avisar que “som un club petit i hem de tocar de peus a terra. El que s’ha fet fins ara és molt gran, i el protagonisme ha de continuar sent de la part esportiva, encapçalada pel Gerard i el Joaquín [Prado]”.
El tècnic lleidatà no va ocultar que “des de dins es pateix molt, ho gaudim, però també ho patim. Hi ha hagut molts moments en els quals ens hem hagut de fer forts. Hem construït junts gairebé una família. Creiem que és un projecte jove, amb ganes de créixer. Jo també em sento a gust i amb ganes de créixer igual. Agraeixo la confiança a l’Albert i a tota la junta”.
Encuentra va reconèixer que dijous, una vegada es va fer oficial la seua renovació, “tenia el mòbil bombardejat de missatges. Si hagués d’expressar-ho amb una paraula seria agraïment. Agraït per tot l’afecte i tant de bo el pugui tornar amb moltes alegries”, va indicar el tècnic, que té clars els reptes: “Continuar creixent, però sense voler fer-ho massa ràpid. Som conscients que aquesta lliga és molt exigent, molt dura, i que l’any que ve ens costarà molt. Tenim una mentalitat ambiciosa i volem consolidar el projecte en la millor Lliga d’Europa, i aquest és un repte apassionant. A partir d’aquí, si la temporada ho permet, mirarem altres objectius.”
Per la seua part, Aliaga va dir que “no hi ha límits, no ens marquem cap sostre”, però va tornar a posar la vista enrere. “Mirem d’on venim i on som. No ens marquem un sostre, però sí que anem amb humilitat, sabent qui som.”
❘ lleida ❘ L’Hiopos Lleida és conscient que el club es juga aquest diumenge el seu prestigi davant del Tenerife, un partit que ve molt caldejat per la celebració que va fer el tècnic illenc, Txus Vidorreta, a la conclusió del partit, encarant-se amb la banqueta i l’afició de Lleida. “Hem de ser intel·ligents. Guanyem o perdem el partit, que el guanyarem, l’hem de guanyar amb l’ambient. Tots sabem quin ambient s’espera i quin protagonisme buscaran alguns. No l’alimentem. Demostrem que a Lleida sabem fer-ho bé. Omplim el pavelló, animem, cridem, fem una festa, perquè som ACB, però amb respecte i coneixement”, va dir Aliaga, que confia en la bona resposta de l’afició. “No ens sancionaran perquè som prou intel·ligents. Som un blanc fàcil, però també sabem no caure a la trampa, demostrem distinció”, va afegir Aliaga, que va confirmar que es reforçarà la seguretat privada dins del Barris Nord.
Per la seua part, Encuentra no es va mossegar la llengua. “Sé que hi ha molt soroll al voltant del matx, especialment pels incidents que hi va haver amb el Txus, que tothom ho va poder veure. Crec que va ser una falta de respecte. També he llegit alguna entrevista en la qual es justifica amb mentides. Però no em vull rebaixar el més mínim. Sé que ell va faltar el respecte en el seu dia i després ha dit alguna mentida per justificar-ho. No vull parlar més d’aquest tema. Ara vull parlar del Tenerife i que l’equip estigui centrat a fer un bon partit, que el pavelló sigui una olla de pressió i una festa per a nosaltres”, va apuntar el tècnic de l’Hiopos.
Vidorreta reconeix l’error: “La meua celebració va ser excessiva”
Txus Vidorreta, tècnic de La Laguna Tenerife, va parlar ahir del que va passar en el partit d’anada i va reconèixer que es va equivocar amb el seu comportament. “Està clar que va ser una celebració excessiva i evidentment vaig dir en el seu moment que no ho havia fet mai i que no ho tornaria a repetir”, va dir. No obstant, va afirmar que “només va ser una celebració, ni vaig agredir, ni vaig insultar, no hi va haver res més enllà d’una excessiva celebració, per tant estaré preparat per a qualsevol cosa que pugui passar”, va afegir. Vidorreta confia que no “em converteixin a mi en protagonista en un cap de setmana en què l’Hiopos té moltes coses per celebrar, com la permanència, que era el seu gran objectiu de la temporada, i la renovació d’Encuentra”.