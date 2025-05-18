FUTBOL
El Barça vol celebrar el títol superant el Vila-real
Flick va advertir que “qui pot sortir de festa, també pot treballar”
En l’últim partit de Lliga com a local, que podria ser l’últim a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (19.00/DAZN / Movistar La Liga), el Barcelona vol regalar una altra victòria al seu públic per celebrar el títol davant el Vila-real, cinquè classificat, que persegueix la victòria per certificar la plaça de Lliga de Campions.
Després de proclamar-se campió dijous al camp de l’Espanyol, el tècnic blaugrana, Hansi Flick, va assegurar que “hi haurà canvis” en el partit, malgrat que va recalcar que “qui pot sortir de festa, també pot treballar”. “Ahir va ser un dia de celebració, un dia de descans; ahir a la tarda molts jugadors van sortir i s’ho van passar bé de festa, però això no és una excusa. Vull acabar aquesta temporada tal com la vam començar”, va declarar en roda de premsa el tècnic alemany, que també va reconèixer que valorava treure un onze integrat per futbolistes formats a la Masia.
“És una cosa que hem comentat internament, però encara no ho hem decidit. No hem pres una decisió. Pot ser una opció, però hem d’esperar a demà, a veure com està l’equip, i decidirem aleshores”, va manifestar.
Per una altra banda, el preparador alemany va confessar que es va quedar “esglaiat” amb la rebuda de la gent durant la rua de celebració del títol de lliga d’aquest divendres. “Ha estat increïble. Quan veus les cares de la gent, la passió que senten per aquest club meravellós i com celebren aquest assoliment, és fantàstic. Si ho poguéssim celebrar any rere any seria increïble, per això treballarem molt dur en les següents temporades”, va indicar.
“Sé que no és fàcil, però quan un treballa dur, quan se centra... Potser ho podem repetir l’any que ve. Ha estat increïble veure tantíssima gent als carrers i veure com celebren el títol de l’equip. És un títol de tots”, va dir.