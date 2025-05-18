BÀSQUET
L’Hiopos vol celebrar avui la permanència amb una victòria de prestigi davant d’un Tenerife al qual té moltes ganes
L’actuació de Vidorreta no s’oblida i el club reforçarà la seguretat
Una mica més de cinc mesos han passat des d’aquell partit que l’Hiopos Lleida va jugar i va perdre per tan sols tres punts de diferència (91-88) al Santiago Martín de La Laguna, plantant cara a tot un Tenerife, actualment segon classificat de la Lliga Endesa. Un temps, tanmateix, que no ha servit per fer oblidar la celebració que el tècnic tinerfeny Txus Vidorreta, que va ser desqualificat per protestar, va fer a la conclusió del matx, encarant-se amb la banqueta i l’afició lleidatana, que va enviar a dormir fent el gest que ha popularitzat Stephen Curry.
L’afició bordeus no ha oblidat aquell fet, per la qual cosa el partit d’aquesta tarda (17.00) es preveu molt caldejat, per això des del club s’ha cridat a la calma a l’afició, demanant que s’animi però amb sentit comú, evitant qualsevol incident que pugui portar alguna multa, que seria un mal menor, i fins i tot el tancament del Barris Nord, ja que no oblidem que està advertit després del que va passar en el partit davant del Girona.
“Hem de ser intel·ligents. Guanyem o perdem el partit, que el guanyarem, l’hem de guanyar amb l’ambient. Tots sabem quin ambient s’espera i quin protagonisme buscaran alguns. No l’alimentem. Demostrem que a Lleida sabem fer-ho bé. Omplim el pavelló, animem, cridem, fem una festa, perquè som d’ACB, però amb respecte i coneixement”, va avisar Aliaga divendres.
El mateix Vidorreta, conscient del que li cau al damunt aquesta tarda al Barris Nord, que presentarà una altra gran entrada, va intentar també divendres rebaixar la tensió fent unes declaracions en les quals reconeixia el seu error, assegurant que s’havia excedit en la celebració, mentre confiava que no fos el protagonista del partit.
El duel amb prou feines té interès a nivell classificatori, ja que el Tenerife té pràcticament assegurat el segon lloc de la Lliga i l’Hiopos la permanència, que va aconseguir diumenge passat malgrat perdre al Palau. No obstant, el quadre de Gerard Encuentra vol la victòria, no només a tall de revenja sinó també per festejar el títol de la salvació. “Està clar que el fet que estiguem salvats i no tinguem un objectiu immediat, com entrar en play-off o una cosa així, fa difícil mantenir la tensió competitiva. Si ens estiguéssim jugant la permanència aniríem més pressionats i tensats, però ara l’equip ha complert el seu objectiu i el que vol és gaudir dels partits que queden, especialment a casa, per agrair tot l’esforç que fa la nostra gent”, va assenyalar.
Encuentra no va amagar que l’equip ve cansat després de jugar aquest dijous i del llarg viatge de tornada, malgrat que confia a arribar amb tots els efectius a punt.
Vidorreta, en canvi, no podrà comptar amb les baixes ja conegudes de Fran Guerra i Joan Sastre, i amb Marcelinho Huertas amb molèsties. Sí que hi serà Ibou Badji, que torna al Barris. A més, els tinerfenys venen de patir una gran decepció a la Final Four de la Champions, on aspiraven al títol i van acabar últims.
L’Andorra se salva, el Granada segueix viu i el Girona, en risc
La trenta-dosena jornada de la Lliga Endesa va arrancar ahir amb tres dels quatre partits amb equips implicats en el descens. El MoraBanc Andorra va certificar de forma matemàtica la permanència després de vèncer el ja descendit Leyma Básquet Corunya al Coliseo (91-104), mentre que el Granada va eludir per segon partit consecutiu el descens matemàtic al guanyar a casa per 91-82 al Río Breogán. Aquest triomf complica una mica més la permanència del Girona, que ahir va cedir al seu feu davant del València (85-91). En l’altre partit, el Gran Canària va superar el Joventut per 79-68.