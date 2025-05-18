El Pons Lleida està a una victòria de jugar per primera vegada a les semifinals del play-off
El Pons Lleida assalta Riazor en un partit descomunal i està a una victòria de jugar per primera vegada en la seua història les semifinals del play-off. Paiva va forçar la pròrroga en l’últim sospir i va sentenciar amb un golàs a 48 segons del final del temps extra
❘ lleida ❘ El Pons Lleida va protagonitzar ahir la gran sorpresa del pla-off al tombar per 5-6 el Liceo a Riazor, un dels candidats al títol de Lliga, que el deixa a un pas de fer història. I és que els d’Edu Amat, que ja van jugar per primera vegada aquest any la final de Copa del Rei, estan a un triomf de segellar la seua classificació per a unes semifinals pel títol que mai no han jugat. La pròxima batalla, aquest dissabte i en ple Aplec del Caragol, la millor combinació per aconseguir que l’Onze de Setembre estigui a rebentar.
El Pons Lleida hauria pogut prendre avantatge als quatre minuts en una acció de Darío Giménez. L’argentí va disparar, Martí Serra va parar en primera instància però el rebuig li va caure franc a Fran Torres, que va empalmar de primeres però la bola es va estavellar al travesser. Era una clara declaració d’intencions que els llistats venien a donar la campanada, i la van donar. L’acció va activar els gallecs, que van encadenar dos ocasions per mediació de Dava Torres i Carballeira a què va respondre perfectament Martí Zapater, que es va lluir poc després davant de Nil Cervera. Error en la passada de Badia i l’exigualadí es va plantar sol davant del futur porter del Noia, que li va endevinar les intencions i va evitar l’1-0.
En aquesta primera meitat els porters van ser els grans protagonistes. L’exllistat va evitar el gol lleidatà en un altre tir de Darío Giménez, mentre que a l’altre costat Zapater es lluïa de nou davant de Cervera i Ciocale, que la temporada que ve defensarà la samarreta llistada. Les taules es van trencar superat l’equador del primer temps en una gran triangulació local. Cervera va activar la contra cap a Carballeira, que va assistir perquè Saavedra, sol, marqués a plaer l’1-0.
El Pons Lleida no es va ensorrar i va reaccionar ràpid. Nico Ojeda i Torres van tenir l’empat molt a prop, però van topar amb un Martí Serra insuperable. Quan semblava que no hi hauria més moviments, a poc més d’un minut del descans Tombita, que juga cedit pel Liceo, va restablir la igualada a l’aprofitar una assistència del seu compatriota Giménez.
La segona meitat no va començar gens bé per als interessos lleidatans, ja que als 30 segons Carballeira va recollir un rebuig de Zapater a tir de Saavedra i va tornar a avançar els seus (2-1). El Pons Lleida va encaixar bé el cop i un minut després Darío, d’un fort tir de cullera, va tornar a situar les taules. A partir d’aquell moment els llistats van acorralar el Liceo i van tenir ocasions molt clares per posar-se amb avantatge, però en ocasions Martí Serra i en d’altres el pal, que va repel·lir el tir de Nico Ojeda en la directa que va llançar per la desena falta local, van evitar un 2-3 que va arribar per fi en una acció d’astúcia de Moncusí. El de Cassà de la Selva va tenir el quart un minut després, però el porter gallec ho va evitar.
El Liceo va reaccionar i Ciocale va gaudir de dos clares ocasions, la segona repel·lida pel pal, fins que va aconseguir la igualada a l’aprofitar un gran servei de Dava Torres. El domini era ara del quadre gallec, que va completar la remuntada gràcies a la desena falta lleidatana. Ferruccio no va fallar en la directa i va situar un 4-3 a falta de cinc minuts per al final. Però els lleidatans no havien dit l’última paraula. Edu Amat va arriscar traient el porter per tenir un jugador més de pista i, després de perdonar Carballeira dos accions a porteria buida, Nuno Paiva feia emmudir Riazor marcant per tot l’escaire el gol que forçava la pròrroga faltant només set segons.
El temps extra no podia començar millor, ja que Fran Torres, als 36 segons, tornava a posar en avantatge els llistats. El partit estava trencat i les ocasions se succeïen en les dos porteries. El Liceo estava contra les cordes, però una assistència de Saavedra la convertia en gol Dava Torres per situar el 5-5 al final de la primera part de la pròrroga. I quan el partit s’encaminava cap a la fatídica tanda de penals, va tornar a aparèixer Nuno Paiva per executar el Liceo quan faltaven 48 segons amb un altre tret demolidor que va entrar per tot l’escaire i va donar el primer punt al Pons Lleida, que s’ha guanyat el dret a poder somiar jugar la seua primera semifinal del play-off.
“L’equip no ha deixat mai de creure en la victòria”
“Ens mereixíem un partit així a la Corunya. Ha estat el premi a la fe, a la convicció i a la confiança. L’equip no ha deixat mai de creure en la victòria, marcant el 4-4 amb cinc jugadors fent el que havíem treballat, tenint paciència”, va assenyalar l’entrenador llistat, Edu Amat, que va reconèixer: “Hem fet una cosa molt complicada que era guanyar el primer partit a la pista del Liceo i recuperar el factor pista. Ara ells ja no es poden equivocar i nosaltres tenim dos partits per aconseguir el punt que ens falta. Tant de bo el puguem rematar dissabte que ve a casa. Des d’aquí faig ja una crida a l’afició perquè vingui a animar, perquè si aquest equip fa això quan desplaça 25 aficionats, quan el pavelló és ple juguem amb dos més. És molt important tenir-los per aconseguir aquest segon punt i fer història.”
Per una altra banda, el Reus va prendre avantatge en l’eliminatòria davant del Noia després de guanyar ahir 3-2.