HANDBOL
El Lleida Handbol preveu 150.000 € de pressupost
Després de pujar a la Divisió d’Honor Or, més del doble que aquesta temporada
L’ascens assolit aquest diumenge passat contra tot pronòstic pel Lleida Handbol a la Divisió d’Honor Or, la segona a nivell estatal femení, obligarà el club a fer un important esforç econòmic per assumir la nova categoria. Preveu una mica més del doble de pressupost que el que tenia aquesta temporada, que era de 65.000 euros. “Necessitaríem 150.000 euros, una xifra amb què creiem que podem anar tranquils per la categoria”, va assegurar ahir Txema del Rosal, director esportiu del club.
Per cobrir aquest pressupost, el Lleida Handbol confia plenament en les aportacions de les institucions. “Tenim confiança plena, perquè ja ens van comunicar que ens donarien suport. Esperem poder cobrir entre un 60% i un 70% amb les subvencions, atès que la predisposició era molt bona ja de sortida, perquè tant l’alcalde com el president de la Diputació van venir als últims partits i els dos ens van assegurar que ajudarien al projecte”, va apuntar Del Rosal, que d’altra banda va destacar el nivell que ha assolit l’equip amb aquest ascens. “Ens convertim en l’equip femení de Lleida, juntament amb l’AEM, que està més alt a nivell estatal”, va assenyalar.
El director esportiu també es va congratular de l’ascens a la Lliga Iberdrola de dos dels tres equips canaris que hi havia a la categoria, una circumstància que “ens estalviarà dos desplaçaments que a nivell de pressupost és molt important”, va dir. Encara que el Lleida Handbol té fins a la setmana que ve per decidir si assumeix l’ascens o hi renuncia, Del Rosal va ser contundent. “Teníem clar que si aconseguíem l’ascens, faríem un pas endavant i ho assumiríem. Tenim una setmana per renunciar, però estem convençuts que anirem cap endavant perquè ho tenim decidit”, va assenyalar.
Tres baixes confirmades i el club busca un mínim de tres fitxatges
Paral·lelament a la disputa del play-off d’ascens a la Divisió d’Honor Or, el Lleida Handbol ha anat planificant la pròxima temporada. Independentment de si s’assolia pujar de categoria, el club va aconseguir el compromís de totes les jugadores de continuar, tret de tres casos especials. Hi haurà tres baixes segures, les lleidatanes Jennyfer Nana i Esther Pérez, que abandonen la pràctica de l’handbol, i la barcelonina Sofía Feliu, que deixen l’equip. “Com a mínim necessitem tres jugadores per pal·liar les baixes. A partir d’allà veurem què ens ofereix el mercat, però ens agradaria comptar amb 16 jugadores sèniors”, va apuntar Del Rosal. Fa ja temps que el club va reforçar la porteria amb la jove Edurne González, que arriba de l’Ascó. El club també es planteja tenir un filial.