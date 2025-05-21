FUTBOL
Al Camp Nou, en el Gamper
Laporta fixa la data del retorn a l’estadi el 10 d’agost durant la disputa del trofeu. El Barça demanarà jugar fora els tres primers partits de Lliga
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va confirmar durant una entrevista en el programa especial La Nit dels Campions de TV3 que el club tornarà a l’Spotify Camp Nou l’agost del 2024. El màxim mandatari blaugrana va assenyalar el proper 10 d’agost, data prevista per al Trofeu Joan Gamper, com a possible dia per a aquest esperat retorn: “Volem que sigui la prova pilot del retorn, estem treballant en aquesta idea.”
L’entitat blaugrana sol·licitarà a LaLiga disputar els tres primers partits de la pròxima temporada com a visitant per guanyar temps en l’acabament dels últims detalls de l’estadi. Això significa que el primer matx oficial de Lliga al renovat Camp Nou se celebraria després de la primera aturada internacional del setembre, previsiblement a finals d’aquell mes.
“Segurament el partit contra el Vila-real va ser l’últim a Montjuïc. Si no hi ha cap imponderable o cap cosa no prevista que ens fes canviar d’idea, aquesta temporada que ve anirem a l’Spotify Camp Nou”, va afirmar Laporta.
Val a destacar que aquest retorn al feu barcelonista serà inicialment parcial, ja que el nou Spotify Camp Nou només tindrà disponible un seixanta per cent del seu aforament total. Les obres continuaran durant el proper any i segons les previsions actuals la inauguració completa de l’estadi no es produirà fins, com a mínim, l’estiu del 2026. El Barça ha estat disputant els seus partits com a local a l’Estadi Olímpic de Montjuïc des de l’inici de les obres de remodelació.
Raphinha firma nou contracte demà
Si avui serà el torn de Hansi Flick, que ampliarà un any el seu contracte firmant fins al 2027, demà li tocarà a Raphinha, segons va informar Mundo Deportivo. El davanter brasiler, de 28 anys, té contracte fins al 2027 i el club vol ampliar-l’hi.
Reina, després de 25 anys, es retira als 42
El porter madrileny Pepe Reina, format a les categories inferiors del Barça, va anunciar que penja els guants als 42 anys i tanca una carrera de 25 fins a retirar-se al Como italià.
A la venda les entrades del Barça-Atlètic
El Barça i l’Atlètic de Madrid es jugaran la Copa de la Reina el proper dia 7 de juny, a les 19.00 hores, a Osca i ja es poden comprar les entrades, que es vendran exclusivament a tickets.rfef.es.