SEGRE

FUTBOL

Jornada per captar jugadores del CEE Noguera

El divendres 30 per formar un equip d’F11 després de tenir-ne ja un d’F7

Les jugadores de l’actual equip de futbol 7, amb el seu entrenador, Pere Banda.

Les jugadores de l’actual equip de futbol 7, amb el seu entrenador, Pere Banda.

Xavi Madrona
Publicat per
Xavier Madrona RubioPeriodista

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Club Esportiu Escolar La Noguera ha llançat una campanya per captar noves jugadores amb l’objectiu de formar un equip femení de futbol 11 de cara a la pròxima temporada. L’entitat esportiva, que actualment compta amb un conjunt de futbol 7, busca fer un pas endavant en la seua aposta per l’esport femení a la comarca.

Per materialitzar aquest projecte, el club ha organitzat una jornada de portes obertes que tindrà lloc el divendres 30 de maig, de 19.00 a 20.30 hores, al camp de futbol de Vilanova de la Barca. L’activitat està dirigida a noies nascudes entre el 2007 i el 2012, independentment del seu nivell o experiència. “Necessitem ampliar la plantilla fins a unes 18 o 19 fitxes per poder competir adequadament”, explica Pere Banda, entrenador de l’equip femení i un dels impulsors d’aquesta iniciativa.

El tècnic destaca que el club ja compta amb aproximadament 10 jugadores per a la pròxima temporada. Les noies que hi vulguin participar o rebre més informació poden contactar a través del telèfon 640 080 304 o mitjançant missatge directe a les xarxes socials del club (@ceelanoguera). L’entitat ha intensificat la seua campanya portant cartells a instituts de Balaguer i comptant amb el suport de la Paeria i Ràdio Balaguer.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking