FUTBOL
Jornada per captar jugadores del CEE Noguera
El divendres 30 per formar un equip d’F11 després de tenir-ne ja un d’F7
El Club Esportiu Escolar La Noguera ha llançat una campanya per captar noves jugadores amb l’objectiu de formar un equip femení de futbol 11 de cara a la pròxima temporada. L’entitat esportiva, que actualment compta amb un conjunt de futbol 7, busca fer un pas endavant en la seua aposta per l’esport femení a la comarca.
Per materialitzar aquest projecte, el club ha organitzat una jornada de portes obertes que tindrà lloc el divendres 30 de maig, de 19.00 a 20.30 hores, al camp de futbol de Vilanova de la Barca. L’activitat està dirigida a noies nascudes entre el 2007 i el 2012, independentment del seu nivell o experiència. “Necessitem ampliar la plantilla fins a unes 18 o 19 fitxes per poder competir adequadament”, explica Pere Banda, entrenador de l’equip femení i un dels impulsors d’aquesta iniciativa.
El tècnic destaca que el club ja compta amb aproximadament 10 jugadores per a la pròxima temporada. Les noies que hi vulguin participar o rebre més informació poden contactar a través del telèfon 640 080 304 o mitjançant missatge directe a les xarxes socials del club (@ceelanoguera). L’entitat ha intensificat la seua campanya portant cartells a instituts de Balaguer i comptant amb el suport de la Paeria i Ràdio Balaguer.