HOQUEI
De nou davant la història
El Pons Lleida rep avui el Liceo i té l’oportunitat de classificar-se per primera vegada per a les semifinals del play-off al títol. Els dos equips faran un gest per la pau abans del partit
El Pons Lleida té avui l’oportunitat de fer història una vegada més i classificar-se per primera vegada per a les semifinals del play-off pel títol. Rep el Liceo (18.00) en el segon partit de l’eliminatòria de quarts de final i, després d’haver guanyat el primer matx per 5-6 a la Corunya, avançarà ronda si aconsegueix una nova victòria. En cas contrari hi haurà un tercer encontre, de nou a la pista gallega el dimarts 27.
Abans del partit, els jugadors dels dos equips faran un gest conjunt a favor de la pau reclamant, a través d’un text escrit en català, gallec i anglès, el final de totes les guerres que hi ha al món. El text diu “Para todos os nenos do mundo, aturem les guerres! We want Peace”.
L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, va assenyalar que “una de les claus serà controlar les emocions i gestionar-les, que les sapiguem conduir cap a la part de la motivació i no cap a la part de l’ansietat”. Va afegir que “el club no ha jugat mai semifinals en un play-off de Lliga, però sí en una situació de venir d’un 0-1 d’un primer partit d’eliminatòria i no passar, la qual cosa és un senyal de com de difícil és passar una ronda de play-off”.
El club i l’Aplec del Caragol, un dels seus patrocinadors des de fa gairebé vint anys, han unit esforços per aconseguir que l’Onze de Setembre sigui una olla a pressió i el sisè jugador de l’equip d’Edu Amat. Tots els aficionats que acudeixin vestits de la seua penya i amb el braçalet de l’Aplec tindran entrada gratuïta i entraran en el sorteig de dos quotes de la seua penya per a l’any que ve, amb un màxim de 200 euros.
“Esperem que el pavelló estigui ple”, va afirmar. “El club i l’Aplec s’han abocat perquè la gent es mobilitzi i vingui a animar-nos. Quan el pavelló pressiona, ja ho hem vist a la competició europea, l’equip ho nota i ara volem traslladar això en el play-off. Volem jugar amb un sisè home i que el pavelló sigui una festa.” A més, va afegir que “com en el partit d’anada tindrem moments de sofriment i en què dominaran el joc, per això importen les emocions”.
El Mollerussa avui pujarà si guanya i el Cadí ho podria aconseguir demà
Dos equips lleidatans es juguen aquest cap de setmana l’ascens a la Nacional Catalana, la tercera categoria de l’hoquei estatal. El Mollerussa, líder del Grup A, rep avui el segon classificat, el Noia B (18.00), que avantatja en dos punts, per la qual cosa en el cas que l’equip del Pla d’Urgell, que entrena Marc Soler Marsu obtingui la victòria aconseguirà l’ascens.
El Cadí la Seu, per la seua banda, també és líder en el Grup B, amb dos punts sobre el segon classificat, el Manlleu, amb dos jornades per disputar-se, igual que en el Grup A. Visita demà l’Olot (12.00 hores) i ascendirà si derrota l’equip gironí i el Manlleu perd a Tordera.
L’Alpicat Femení i el Bell-lloc inicien demà el play-off
L’Alpicat Femení i el Bell-lloc en categoria masculina inicien demà el play-off d’ascens. En el cas de l’Alpicat el premi és recuperar la plaça a l’OK Lliga, una temporada després d’haver-la perdut. El Bell-lloc, per la seua part, arranca un play-off en el qual el premi és pujar a l’OK Lliga Plata.
L’Alpicat rebrà demà al pavelló Antoni Roure el Sant Jordi Desvalls (12.30) i el partit de tornada serà el 31 d’aquest mes. Si fos necessari un tercer matx seria de nou a Alpicat l’1 de juny.D’altra banda, el Bell-lloc també juga a casa i rep el Castellar (19.00). La tornada serà el dia 30 i si hi ha tercer partit, l’1 de juny.