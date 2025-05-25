ELS
Fi del somni
L’Atlètic Lleida cau per la mínima davant del Badalona al Ramon Farrús i queda eliminat del play-off a Segona RFEF. Als visitants els va valer un gol de Larrosa en el minut 48 per guanyar un duel en el qual els locals només van tenir una ocasió clara per empatar
❘ lleida ❘ L’Atlètic Lleida es va quedar ahir sense el somni de l’ascens i amb la derrota i eliminació davant del Badalona (0-1, 2-3 global) va donar per finalitzada la temporada. Va cedir en la primera eliminatòria del play-off d’ascens a Segona RFEF després d’un intens i disputat partit davant del Badalona (0-1), que es va emportar el xoc i l’eliminatòria, amb el 2-2 de l’anada, gràcies a un gol de Larrosa en l’arrancada del segon temps. El conjunt lleidatà, que va acabar la Lliga segon, va veure truncades les seues aspiracions en un matx en el qual no va trobar la fórmulaa per arribar amb perill a la porteria d’Azón.
El Ramon Farrús va presentar una gran entrada per a una cita de tal magnitud. Això sí, els més sorollosos van ser el centenar d’aficionats visitants. En els primers compassos, ambdós equips van exercir una pressió alta, evitant així la construcció des de darrere del rival. Cada possessió es batallava com si fos l’última i era molt díficil veure possessions llargues de cap dels dos equips. La calor va afectar el ritme de joc i les atencions a jugadors van fer del primer temps una part pesada, sense ritme ni arribades perilloses a les àrees. Es va arribar al descans amb 0-0 i amb la sensació que qualsevol petit detall decantaria l’eliminatòria.
Per desgràcia per als locals, aquest detall va beneficiar el Badalona en el minut tres del reinici. El Badalona va buscar en llarg l’esquena de la defensa dels de Gabri, Larrosa va guanyar la posició a Manrique, que va veure com el control amb la dreta del davanter visitant l’aïllava de la jugada. Així, l’atacant visitant es va quedar la pilota amb safata per disparar amb l’esquerra a boca de canó des de la vora de l’area. Pau Torres poc va poder fer davant de la potència del xut i la pilota va tocar la xarxa per posar davant el Badalona (0-1).
A partir d’allà els nervis van tenallar el conjunt lleidatà, que a més es va veure obligat a realitzar canvis obligats per les lesions de Villote i Moró. Poc li quedava a la banqueta lleidatana per buscar una alternativa que agités el xoc. Els visitants van replegar i van renunciar a l’atac apostant per la solidesa defensiva. Els minuts passaven a favor dels visitants, i el Ramon Farrús veia com els lleidatans no trobaven no tan sols l’opció d’obligar a esforçar-se Azón.
L’Atlètic Lleida dominava la pilota però cada incursió era repel·lida amb contundència per una defensa visitant molt ben organitzada. L’ansietat va començar a notar-se en els lleidatans, que veien com el temps s’escapava sense aconseguir el gol que hauria forçat la pròrroga.
En els últims cinc minuts, els de Gabri van trobar les dos oportunitats més clares, ambdós als peus de Cucurull. La primera va arribar en una combinació des del mig camp entre Sauret i Hurtado, que va descarregar de cara per a l’arribada de Cucurull a l’àrea. Al davanter se li va escapar el control i no va poder definir amb tranquil·litat davant de la sortida d’Azón, que es va fer gran per treure la pilota. L’última oportunitat ja va arribar en l’afegit. Aquesta vegada, Cucurull va provar amb un tret des de la frontal de l’àrea amb el peu dret, que va anar agafant corba i allunyant-se del porter visitant alhora que ho va fer de la porteria, perdent-se a prop del pal. Vuit minuts es van afegir abans de donar per conclosa l’eliminatòria, amb la classificació per a la següent ronda del cinquè classificat de la Lliga, el Badalona.
Gabri: “Ells no han comès errors i nosaltres sí“
Gabri García, entrenador de l’Atlètic Lleida, va lamentar que sent un “play-off tan igualat, han fallat petites coses. En l’eliminatòria ells no han comès cap error i nosaltres sí”. Per a Gabri, mentalment els va passar factura l’inici de la segona meitat: “La primera part hem fet el partit que tocava; a la segona part, el gol ens ha deixat bastant tocats, un gol evitable”, va admetre el tècnic.
Malgrat caure, l’entrenador va destacar que la temporada ha estat “molt digna” i va voler felicitar els jugadors “perquè ho han deixat tot, s’han portat com a professionals. Una llàstima, però si fem un resum global, el balanç és positiu”. Això sí, també va recordar que els pocs efectius a la plantilla han penalitzat l’equip: “Ho hem dit moltes vegades, hem arribat justos físicament amb només 18 jugadors.” A més, el tècnic de Sallent va recalcar que “tinc un any de contracte i tinc ganes de seguir en el projecte, perquè és de bona gent encara que se m’ha fet llarga la temporada”. “Sé que el club farà tots els esforços possibles per tornar a intentar-ho. Crec que aquesta plantilla té projecció, vull felicitar el Xavi (Bartolo) per la plantilla confeccionada i per l’actitud”, va concloure.