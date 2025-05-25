Hi haurà desempat: El Pons Lleida no pot rematar l’eliminatòria en un partit molt igualat i polèmic
El Pons Lleida no pot rematar l’eliminatòria en un partit molt igualat i polèmic i haurà de tornar dimarts a la Corunya. Els llistats, que es van avançar, van fallar fins a tres directes, dos de seguides a la segona meitat, i perden per lesió Fran Torres
El Pons Lleida no va poder sumar ahir el segon punt en la seua eliminatòria de quarts de final davant del Liceo i haurà de tornar a la Corunya aquest dimarts per intentar aconseguir el bitllet per jugar, per primera vegada en la seua història, les semifinals pel títol de l’OK Lliga. Els lleidatans van estar a prop de donar la sorpresa, però la falta d’encert els va acabar penalitzant. Es van avançar en el marcador, van reaccionar després de rebre tres gols abans del descans i van posar contra les cordes tot un Liceo, que va tirar d’ofici i accions arbitrals favorables per sortir victoriós de l’Onze de Setembre i recuperar el factor pista.
El conjunt llistat no va tardar a donar el primer avís. Va ser una assistència de Nico Ojeda que Darío Giménez no va poder transformar en gol per la intervenció de Martí Serra, que un minut després va veure com el travesser s’aliava amb ell. Va ser en una directa per una clara exclusió de Carballeira que el mateix Ojeda es va encarregar de llançar, però va elevar massa la bola davant de la sortida del porter corunyès i aquesta va rebotar al travesser quan ja es cantava el gol. L’argentí, tanmateix, no va tardar a esmenar el seu error i només tretze segons després, aprofitant que els gallecs jugaven en inferioritat numèrica, va batre Serra amb un tret sec i creuat que feia aixecar els més de 900 espectadors que s’havien reunit ean l’Onze de Setembre, molts d’ells penyistes de l’Aplec del Caragol.
El Liceo, com era d’esperar, va reaccionar i després d’un avís de Saavedra Xaus va empatar a la contra. El matx va començar a posar-se costa amunt amb una rigorosa exclusió de Darío Giménez, si bé Ferruccio no va aprofitar la directa per la gran intervenció de Zapater, que va desviar en primera instància la bola amb el casc per fer-la rebotar després al travesser i evitar així el segon gol. El porter barceloní, que la temporada que ve jugarà al Noia, va tornar a salvar el seu equip segons després amb una altra parada amb la visera del casc.
Els llistats es van treure la pressió de sobre i van encadenar diverses ocasions, però sense encert. Superat l’equador del primer temps, una discutida falta de Moncusí sobre Ferruccio era castigada amb blava i la pertinent falta directa la va executar Xaus, però Zapater va tornar a fer-se gran. Els d’Edu Amat posaven el joc i les ocasions i el Liceo es defensava buscant les contres. En dos van arribar els dos gols gallecs pràcticament consecutius, obra de Cervera i Saavedra a l’aprofitar dos grans assistències de Dava Torres. Van ser dos cops de què el Llista es va reposar aviat. Primer amb un tret de Nico Ojeda que va repel·lir el travesser i després, a dos minuts del descans, un altre de Paiva, aquesta vegada amb Moncusí molt atent al rebuig del pal per situar un 2-3 esperançador.
El Pons Lleida va sortir a la segona meitat decidit a capgirar el partit, però va entrepussar amb un Martí Serra molt segur. L’exporter del Lleida Llista, que la temporada que ve defensarà la porteria del Calafell, va ser clau perquè el seu equip mantingués la renda. Als 29 minuts, Moncusí no va aprofitar una assistència de Darío Giménez, que el va deixar totalment sol davant del porter rival. Però la clau del xoc van ser les dos directes fallades pels lleidatans de forma consecutiva.
Darió Giménez va errar la primera per l’exclusió clara de Ferruccio per donar un cop amb el braç a la cara de Nico Ojeda. L’argentí va provar una genialitat rematant per sota de les cames, però Serra estava molt ben col·locat.
Tot seguit, els gallecs van cometre la seua desena falta i la conseqüent directa tampoc no la va poder aprofitar Fran Torres, amb l’agreujant que poc després va haver d’abandonar la pista lesionat, una baixa que es va notar.
L’equip d’Edu Amat va intentar a la desesperada el gol de l’empat i va deixar molts espais enrere que el Liceo va intentar penalitzar, però la bona actuació de Zapater, que va treure una altra bola amb el casc, va ser providencial perquè el partit arribés igualat al final. Els lleidatans van protestar dos entrades per darrere sobre Paiva i Giménez que els àrbitres no van voler castigar amb exclusió i, amb el duel acabant-se, el portuguès va tenir el gol que forçava la pròrroga, com ja va fer fa una setmana a Riazor, però aquesta vegada Serra va parar la bola i va enviar l’eliminatòria a un tercer partit, en què no podrà estar Fran Torres al fracturar-se l’isquiotibial.