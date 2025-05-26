“La qualitat s’ha demostrat”
Encuentra. Elogia el joc de l’Unicaja i reconeix que “és normal” la davallada competitiva del seu equip “després d’una temporada que ha estat exigent”
Gerard Encuentra no va dubtar a felicitar l’Unicaja i reconèixer que “ha estat superior a nosaltres”, mentre que va lamentar la falta de competitivitat. “La nostra posada en escena no ha estat dolenta, però ells, per qualitat, han aconseguit obrir una mica de bretxa. Allà hem perdut una mica de tensió competitiva i ells ho han aprofitat. Després han gestionat aquesta diferència fins al final, però l’equip ha lluitat fins a l’últim segon”, va apuntar. Així mateix, va considerar lògica aquesta falta de tensió una vegada aconseguida la salvació. “Acostuma a ser habitual. Parlem d’equips que són millors que nosaltres i la qualitat s’ha demostrat una vegada més. De vegades pot ser que hi hagi jugadors que no tinguin aquesta tensió però d’altres sí, però quan un no la té encomana la resta, i es nota molt. És normal després d’una temporada exigent”, va assenyalar. Encara que no va poder acomiadar-se amb una victòria del Barris Nord, considera que l’afició “ha estat clau en l’esdevenir de la temporada i del projecte. Hem posat Lleida al mapa basquetbolístic i també quant a ambient. S’ha vist en molts vídeos que al Barris es respira una festa i tant de bo puguem aconseguir encara més i fer més soroll, aquest és l’objectiu per a la temporada que ve”, va asseverar. Preguntat per Kenny Hasbrouck, va dir que “és un exemple de professionalitat, que clarament prioritza el bé col·lectiu al personal i és un orgull haver-lo entrenat. M’ha ajudat i encara ens espera una setmana per gaudir-ne i a veure què passa en el futur”.
Per la seua part, Ibon Navarro, tècnic de l’Unicaja, va reconèixer que “l’Aplec ha ajudat que no es veiés l’ambient d’altres partits, agraeixo no haver-lo viscut al 100x100”.
Càntics de “Batemon, queda’t!” de l’afició
Amb la intrascendència que tenia el partit, l’afició del Barris Nord es va dedicar a altres coses, com acomiadar un heroi com Kenny Hasbrouck, aclamats en diverses ocasions, o demanar la renovació d’una de les seues estrelles al crit de “Batemon, queda’t!”.
El partit a Girona, dijous a les 20.30
L’Hiopos Lleida jugarà l’últim partit de la temporada a Girona dijous que ve i no divendres com estava previst. El canvi és perquè el Girona, malgrat perdre ahir al Palau davant del Barça (97-74), es va assegurar la permanència gràcies a la derrota del Granada a Madrid. Al no tenir el duel cap transcendència per a la classificació, s’ha pogut avançar a dijous a les 20.30 hores.
El Granada perd a Madrid i descendeix
El Granada va consumar ahir el descens de la Lliga ACB, en la qual ha competit les tres últimes temporades, al caure a la pista del Reial Madrid per 79-67.
«Al Barris es respira una festa i tant de bo puguem aconseguir encara més. És l’objectiu per a l’any que ve»
Txus Vidorreta va explicar els motius pels quals no va acudir diumenge al Barris Nord. No va ser per indisposició, com va al·legar el club, sinó per “evitar problemes” als dos clubs. “Vam pensar que contribuíem a evitar problemes, també a l’Hiopos Lleida, si jo no anava al partit”, va dir el tècnic, que va reiterar les disculpes pel seu comportament en el partit d’anada. “Vaig fer un gest que no havia de fer a Gerard Encuentra; ell em va espentejar, i penso que tampoc va estar encertat espentejant-me quan jo li vaig fer aquest gest. Però repeteixo que no hauria d’haver fet aquest gest, i la meua resposta a aquesta espenta van ser tres gestos que tampoc havia de fer, i que eren referits, en exclusiva, a Encuentra. Demano disculpes perquè no vaig haver de fer aquests tres gestos.”