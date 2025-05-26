Vidorreta: “No vaig anar al Barris Nord per evitar problemes”
El tècnic reitera les disculpes pel seu comportament en el partit a Tenerife
Txus Vidorreta va explicar els motius pels quals no va acudir diumenge al Barris Nord. No va ser per indisposició, com va al·legar el club, sinó per “evitar problemes” als dos clubs. “Vam pensar que contribuíem a evitar problemes, també a l’Hiopos Lleida, si jo no anava al partit”, va dir el tècnic, que va reiterar les disculpes pel seu comportament en el partit d’anada. “Vaig fer un gest que no havia de fer a Gerard Encuentra; ell em va espentejar, i penso que tampoc va estar encertat espentejant-me quan jo li vaig fer aquest gest.
Però repeteixo que no hauria d’haver fet aquest gest, i la meua resposta a aquesta espenta van ser tres gestos que tampoc havia de fer, i que eren referits, en exclusiva, a Encuentra. Demano disculpes perquè no vaig haver de fer aquests tres gestos.”
Cal recordar que Txus Vidorreta, el gran esperat per l’afició lleidatana , a la qual es va encarar després de guanyar en l’anada, va ser el gran absent al Barris Nord en el partit de fa una setmana. El Tenerife, mitja hora abans de l’inici del partit, va publicar a la xarxa X un missatge excusant la seua presència per una “indisposició” molt oportuna. “On és Vidorreta!” i “Vidorreta s’ha cagat!” van ser els càntics que l’afició no va parar de repetir durant tot el partit.
Aquell dia, la penya Nucli Bordeus de l'Hiopos Lleida va tornar a superar-se. Abans de l’inici del partit contra La Laguna Tenerife va desplegar una enorme pancarta dedicada a Txus Vidorreta, que no la va poder veure perquè es va absentar per la suposada indisposició ara desmentida. Hi apareixia una imatge de Gerard Encuentra amb el lema “Volies dormir?”, i a sota el missatge: “Benvingut al teu malson".