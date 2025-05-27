SEGRE
El Pons Llista Lleida creua Espanya en dues furgonetes per estalviar els 10.000 euros del cost de fer-ho en avió

Torna avui a la Corunya, on ja va guanyar fa deu dies, a la recerca de passar per jugar per primer cop les semifinals del play-off. Viatja en dos furgonetes i amb la baixa per lesió de Fran Torres

L’expedició llistada va sortir ahir a les tres de la tarda des del pavelló Onze de Setembre. - MAGDALENA ALTISENT

La directiva del Llista ha hagut d’optar aquesta vegada pel cotxe en lloc de l’avió per fer el desplaçament a Galícia, el segon en menys de dos setmanes. El primer ja va suposar un cost per a les arques d’uns 7.000 euros, però aquesta vegada el preu dels bitllets d’avió superava els 10.000. 

L’expedició, amb el president Enric Duch al capdavant, va sortir ahir a les 15.15 hores des de l’Onze de Setembre en dos furgonetes i tenia previst arribar passada la mitjanit.

“No és la millor manera de viatjar per afrontar un partit d’aquesta importància, però entenc la situació del club i dins de les possibilitats que hi ha és la millor manera de desplaçar-nos, però evidentment influeix, encara que intentarem que pesi poc. Toca adaptar-se”, va assenyalar resignat el tècnic Edu Amat.

