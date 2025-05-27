El Pons Llista Lleida creua Espanya en dues furgonetes per estalviar els 10.000 euros del cost de fer-ho en avió
Torna avui a la Corunya, on ja va guanyar fa deu dies, a la recerca de passar per jugar per primer cop les semifinals del play-off. Viatja en dos furgonetes i amb la baixa per lesió de Fran Torres
La directiva del Llista ha hagut d’optar aquesta vegada pel cotxe en lloc de l’avió per fer el desplaçament a Galícia, el segon en menys de dos setmanes. El primer ja va suposar un cost per a les arques d’uns 7.000 euros, però aquesta vegada el preu dels bitllets d’avió superava els 10.000.
L’expedició, amb el president Enric Duch al capdavant, va sortir ahir a les 15.15 hores des de l’Onze de Setembre en dos furgonetes i tenia previst arribar passada la mitjanit.
Esports
Revàlida per al Pons Lleida
Xavier Pujol
“No és la millor manera de viatjar per afrontar un partit d’aquesta importància, però entenc la situació del club i dins de les possibilitats que hi ha és la millor manera de desplaçar-nos, però evidentment influeix, encara que intentarem que pesi poc. Toca adaptar-se”, va assenyalar resignat el tècnic Edu Amat.