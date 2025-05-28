BÀSQUET
Walden reconeix que li agradaria seguir a Lleida
Té una oferta de renovació de l’Hiopos i les negociacions estan encarrilades
Corey Walden, un dels jugadors de l’actual plantilla de l’Hiopos Lleida que té una oferta de renovació sobre la taula, va reconèixer ahir que la seua il·lusió seria seguir una temporada més sota les ordres de Gerard Encuentra. “M’agradaria seguir”, va dir el nord-americà al Media Day previ a l’últim partit de la temporada, demà a Girona, si bé va reconèixer que “és una cosa amb la qual bregaré quan acabi la temporada, ara mateix estic centrat a guanyar l’últim partit i estaré content amb allò que el futur m’ofereixi”.
Qüestionat sobre el balanç de la campanya, va indicar que “ha estat una temporada amb alts i baixos, però això és part de totes les temporades. Podríem haver fet algunes coses millor, però en general estic molt content per la permanència que hem aconseguit i per les amistats que he construït al llarg de la campanya”. Pel que fa al partit de demà a Fontajau, on ni l’Hiopos ni el Girona no es juguen res més que el títol honorífic de qui queda davant, va assegurar que “intentarem tenir una bona estratègia, una mentalitat positiva i tenir la mateixa intensitat que hem tingut durant tota la temporada. Està clar que és una situació diferent, ja que ja estem salvats, però la qualitat i la intensitat no hi poden faltar, hem de lluitar i intentar acabar la Lliga amb una victòria”.
En la mateixa línia es manifestava Mikel Sanz. “Volem acomiadar-nos bé i emportar-nos un bon sabor de boca d’aquest darrer partit”, va indicar l’aler donostiarra, que davant l’Unicaja va ser el jugador que més minuts va estar a la pista, amb 26. “La veritat és que em vaig veure millor del que esperava. No m’esperava una oportunitat amb tants minuts, però me’n vaig anar content, amb coses a millorar, evidentment”, va dir Sanz, que confia a complir l’any de contracte que li queda. “Si no canvia res, la idea seria la de continuar. Em va venir molt bé aquest partit per anar agafant ritme per a l’any que ve i veure els contactes reals, ja que no és el mateix jugar que entrenar-se. Estic molt content i agraït per l’oportunitat”, va dir.