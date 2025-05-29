ESQUÍ
Boí Taüll acollirà l’últim test abans dels Jocs d’Hivern
La Copa del Món d’esprint i relleus mixtos el 31 de gener i l’1 de febrer
L’estació lleidatana de Boí Taüll serà seu per tercera temporada consecutiva d’una de les proves de la Copa del Món d’esquí de muntanya, refermant-se com una plaça fixa del certamen. De fet, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC Turisme), que és la que gestiona l’estació, i la International Ski Mountaineering Federation (ISMF) van firmar el 2024 un acord perquè la Copa del Món de l’especialitat traspués a Boí durant tres anys, el present, que ja s’ha disputat, i dos més, fins després dels Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026.
Boí Taüll serà la quarta prova del calendari 2025-2026 i es disputarà el cap de setmana del 31 de gener i 1 de febrer, després d’Andorra. Serà l’última prova de foc dels millors esquiadors de muntanya del món abans de la gran cita olímpica. Com és habitual, Boí Taüll acollirà les proves d’esprint i relleus mixtos, precisament les dos disciplines que seran olímpiques a Cortina.
La cita arribarà en un moment culminant, amb tots els equips afinant el seu estat de forma i amb especial atenció al paper del gironí Oriol Cardona, un dels grans favorits a l’or olímpic en l’esprint i ferm candidat juntament amb l’andalusa Ana Alonso a pujar al podi en el relleu mixt, sense oblidar la lleidatana Laia Sellés, que malgrat la seua joventut encara alberga esperances de participar-hi.
La prova de Boí Taüll serà, per tant, l’última oportunitat per veure els grans noms del circuit abans dels Jocs d’Hivern, i marcarà el pols i l’estat de forma dels favorits.
L’estació de l’Alta Ribagorça forma part des del 2022 del calendari internacional d’esquí de muntanya. Aquell any, després d’acollir diversos Campionats d’Espanya, va acollir per primera vegada un Europeu, un èxit tan rotund que l’any següent l’ISMF li va concedir l’organització del Campionat del Món de l’especialitat, que va tenir un impacte econòmic de més d’un milió i mig d’euros i de promoció del territori de 2,4 milions més per les aparicions als mitjans de comunicació. Des del 2024 és una de les seus fixes de la Copa del Món de l’especialitat, que es mantindrà en el calendari fins al 2027.