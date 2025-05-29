HOQUEI
Mollerussa reunirà 110 jugadors el cap de setmana
Acull el Català de seleccions territorials infantil masculí i femení sub-15
Mollerussa serà la seu del pròxim Campionat de Catalunya de seleccions territorials d’hoquei patins, en les categories infantil masculina i femenina sub-15 (FEM15), organitzat per la Federació Catalana de Patinatge. La competició se celebrarà aquest dissabte i diumenge al pavelló municipal de Mollerussa, amb el suport del pavelló de Bell-lloc, que acollirà també alguns dels partits del campionat.
En aquesta edició, el campionat comptarà amb la participació de sis seleccions en la categoria infantil masculina: Barcelona Nord, Barcelona Sud, Girona, Tarragona, Lleida i la convidada Andorra, que torna a unir-se a la competició com a part de la col·laboració que manté amb la federació en el programa d’alt rendiment.
En la categoria femenina sub-15, una de les novetats destacades és l’ampliació de la representació de Barcelona, dividida en dos seleccions (nord i sud, seguint l’exemple de la competició masculina), la qual cosa eleva el total a cinc equips: Barcelona Nord, Barcelona Sud, Girona, Tarragona i Lleida.
El torneig reunirà més de 110 jugadors i jugadores, acompanyats pels seus respectius cossos tècnics, i això representa una important mobilització esportiva i logística per a la capital del Pla d’Urgell.
Durant la presentació oficial, representants de la Federació Catalana de Patinatge, dels ajuntaments de Mollerussa i Bell-lloc i del Club Hoquei Mollerussa, amfitrió local, van coincidir a destacar la importància d’aquests esdeveniments per fomentar l’esport de base i els valors del respecte, l’esforç i la convivència. A més, es va subratllar especialment el creixement de l’hoquei femení, amb una participació cada vegada més sòlida i diversa.
En l’àmbit esportiu, els representants federatius van celebrar que aquest campionat representa el tancament d’una etapa per a molts jugadors i jugadores que deixaran la categoria infantil per fer el salt a la juvenil, un pas clau en la seua formació tant esportiva com personal. Les finals es disputaran diumenge a la tarda a Mollerussa, on també tindrà lloc la cerimònia de lliurament de premis posterior als partits definitius.