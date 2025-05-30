CICLISME
L’escola Juneda-Garrigues renova la màxima categoria
Aquest any ha arribat als 110 alumnes de promoció de 34 municipis
L’escola de ciclisme Juneda-Garrigues torna a ser, per segon any consecutiu, escola Hors Categorie, el màxim nivell d’escoles homologades de la Federació Catalana. El centre, que aquest any ha arribat als 110 alumnes de categories de promoció provinents de 34 municipis de la província de Lleida i també alguns de Tarragona, s’ha situat en la desena posició d’un total de 56 escoles homologades a Catalunya, amb 21 punts de 30 de possibles, i continua sent l’única que ha assolit i manté la màxima distinció a nivell provincial malgrat els seus escassos sis anys d’història.
A més, enguany s’ha mantingut l’Escola d’Adults i s’ha creat un equip de competició de BTT de cadets i grans, amb la voluntat de donar continuïtat al projecte formatiu i donar sortida als alumnes més involucrats en l’àmbit competitiu. També s’ha registrat un creixement rellevant en la modalitat de Pumptrack, en la qual l’escola assisteix regularment a les competicions catalanes i espanyoles, i en la qual compta actualment amb tres líders de la Copa Espanya. I també de descens DH, amb un grup d’entrenament estable i la posada en marxa d’un campus estival a l’estació de la Molina que ja ha esgotat les 20 places que ofereix.
El seu director, Pau Pont, destaca que “el creixement de l’escola a nivell d’alumnes també ha vingut acompanyat del creixement en espai d’entrenament, ja que hem arribat als 14.000 m² de bike park, dels quals dos terceres parts estan tancades perimetralment i disposen d’il·luminació artificial, així com una millora a les instal·lacions”. Per la seua part, Norbert Herrera, president del Club Ciclista Colla la Pedalada, que avala federativament l’escola, destaca “l’aposta formativa de l’entitat en alumnes, però també en aquells que els entrenen, aportant aquest any fins a tres tècnics al Curs de Primer Nivell que s’iniciarà aviat a Barcelona”.
D’aquesta manera, tots dos valoren de forma “molt positiva” la renovació de la màxima categoria i manifesten que “és un orgull per a un poble com Juneda disposar d’una cosa tan singular i que ens ha posat al mapa català en molts sentits”.