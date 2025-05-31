FUTBOL
El Lleida va comunicar que buscaria solucions fins al 30 de juny, encara no ha sol·licitat entrar en preconcurs
Si baixés per deutes, l’Atlètic Lleida tindria opcions d’ocupar la vacant
El dia després de l’escarit anunci del Lleida CF comunicant que havien fracassat unes negociacions amb un grup inversor i amb la supervivència del club penjant d’un fil, mentre s’atansa el termini límit del 30 de juny hi ha més incerteses que certeses. A l’espera que convoqui el Lleida CF una roda de premsa per donar explicacions, el panorama que es contempla, tret de miracle, és que o bé el club convoqui el preconcurs que va anunciar en el seu dia l’adjunt a la presidència Marc Torres, o que finalment la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) el faci baixar administrativament per deutes (jugadors, staff tècnic, arbitratges i sancions).
El preconcurs no sembla l’opció més probable, ja que ja l’hauria exercit el Lleida CF i, de fet, fins i tot l’hauria afavorit de cara a un comprador. I pel que fa al descens administratiu, s’obre una possibilitat perquè la plaça continuï a la ciutat.
Segons l’article 119.6 del Reglament General de la RFEF, quan es produeix una vacant per raons diferents al descens per mèrits esportius, tenen prioritat per ocupar-la els equips de la mateixa categoria i grup que haguessin descendit esportivament. Serien, per aquest ordre de prioritat, Cornellà, Penya Esportiva, Alzira, Mallorca B i Badalona Futur.
La RFEF fixaria el preu que, en el cas del Lleida CF seria d’uns 300.000 euros, i si cap dels clubs no hi estigués interessat o no complís el pagament, la vacant podrà ser ocupada per clubs d’inferior categoria pertanyents a la mateixa federació territorial, sempre que hagin manifestat interès dins del termini establert i hagin fet l’ingrés econòmic corresponent. I aquí és on la prioritat la tindria l’Atlètic Lleida, que va quedar segon a la Lliga, però no va poder ascendir.
En aquest cas la plaça es quedaria a la ciutat i sense haver d’afrontar el deute d’uns cinc milions que pesen com una llosa al Lleida CF.
D’altra banda, a la Paeria no s’ha rebut cap proposta per jugar al Camp d’Esports. I és que a Tercera RFEF a l’Atlètic Lleida no li convindria i tampoc a l’AEM, excepte en partits puntuals. Mentrestant, queda un mes davant per a la solució.
Reunió amb la Paeria del nou projecte de futbol popular
L’associació Amics del Lleida, principal impulsora del projecte de futbol popular que vol donar continuïtat al llegat del Lleida CF si desapareix, va anunciar ahir a X que va mantenir una reunió amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, per exposar el projecte, que compta amb el suport de les penyes Rudes Lleida, És Un Sentiment, Blues Nord i també de la Nucli Bordeus de l’Hiopos Lleida. Amics del Lleida va destacar el “to positiu i constructiu” de la reunón per formalitzar un projecte que la majoria de penyes entenen que ha de ser el pas a seguir per mantenir el llegat del club. L’única que no va firmar el comunicat va ser la Molo Esportiu, que contactada per SEGRE, va expressar que “l’anunci de dijous va ser una gerra d’aigua freda” i va ser escèptica de cara al futur: “Veurem què passa, però segur que no animarem a l’Atlètic Lleida”, van expressar des del grup.