Una Copa Atlas de luxe: Mercantil i Barça es coronen en les categories alevina i benjamina
Respectivament, després d’una intensa jornada amb 64 partits. Van derrotar a la final el Jàbac de Terrassa i l’Espanyol
La CE Mercantil de Sabadell, en categoria alevina, i el FC Barcelona, en benjamina, es van proclamar campions de la VIII edició de la Copa Atlas Energia 2024-34è Torneig Benjamí Atlètic Segre, disputada ahir a les instal·lacions del camp Ramon Farrús. La fase final del prestigiós torneig de futbol base va congregar 32 equips que van competir en una maratoniana jornada marcada per les altes temperatures i la gran afluència de públic.
Un any més el Ramon Farrús es va convertir en l’epicentre del futbol formatiu amb un programa que va incloure 64 partits distribuïts en tres camps. L’organització va anar a càrrec de l’Atlètic Segre, l’Atlètic Lleida i l’empresa Atlas Energia, consolidant aquest esdeveniment com un dels tornejos de base més destacats a nivell estatal.
En la categoria sub-12, la CE Mercantil es va imposar en una renyada final al Jàbac de Terrassa per 2-1, conquerint així el trofeu de campió. El podi el va completar l’Elx, que va aconseguir la tercera posició després de derrotar el Reial Saragossa en la tanda de penals per 4-3.
El camí cap a la final va ser especialment meritori per al Mercantil, que en semifinals va superar per 1-0 l’Elx, un dels favorits i que prèviament havia eliminat el FC Barcelona. Per la seua part, el Jabac Terrassa va accedir a la final després d’imposar-se al Saragossa en els penals (4-3).
En el torneig sub-10, el FC Barcelona va demostrar el seu potencial formatiu al proclamar-se campió després de vèncer a la final el RCD Espanyol per 2-0, en un clàssic del futbol català que no va defraudar pel seu alt nivell tècnic. El Reial Betis va completar el podi a l’imposar-se per un ajustat 1-2 a l’amfitrió Atlètic Segre en el partit pel tercer lloc. Les semifinals havien deixat un contundent 0-5 del Barça davant de l’Atlètic Segre, mentre que l’Espanyol va superar el Betis per 4-1. La principal novetat d’aquesta edició va ser la concentració de tota la fase final en una única jornada, la qual cosa va intensificar l’emoció de l’anomenada Champions del futbol base. El torneig va reunir equips de renom com el FC Barcelona, Leganés i Nàstic (en totes dos categories), Girona, Espanyol i Betis (només en benjamins), i l’Osasuna i Saragossa (en alevins). L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat del regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va visitar el torneig i va compartir temps amb organitzadors i participants. Com a nota addicional, Atlas Energia va sortejar una PlayStation 5 entre els assistents.
En categoria benjamina (sub-10) els grups van estar formats per: Grup 1: FC Barcelona, CE Mercantil, CD Castelló i AE Alcoletge. Grup 2: CD Leganés, FC Girona, UE Cornellà i Atlètic Lleida. Grup 3: Reial Betis, Atlètic Segre, CF Parets i EF Tortosa Ebre. Grup 4: RCD Espanyol, UD Llevant, Nàstic Tarragona i CE Sabadell.
En alevins (sub-12) la distribució va ser: Grup 1: CD Leganés, FC Cerdanyola, Fundació Reus Deportiu i CD Castelló. Grup 2: FC Barcelona, Reial Saragossa, Nàstic de Tarragona i EF Orgèl·lia. Grup 3: Atlètic Segre, CF Elx, CE Manresa i UFC Jabac-Terrassa. Grup 4: CA Osasuna, CE Mercantil, CF Igualada i Atlètic Lleida.