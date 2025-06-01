FUTBOL
L’Alpicat i el Tàrrega es jugaran l’ascens
Alcarràs i Balàfia cedeixen als penals
En un partit vibrant, amb més de 600 espectadors al Municipal d’Alcarràs, l’Alpicat es va classificar per disputar l’última eliminatòria del play-off d’ascens a Primera Catalana a l’anotar-se la tanda de penals (2-4) després de l’empat amb què va concloure el temps de joc efectiu (3-3).
L’Alpicat es va avançar amb el 0-1 al rematar un rebuig del porter local després d’una falta. L’Alcarràs va empatar de penal al minut 30 (1-1). Després de l’empat l’equip local semblava perdre una mica la concentració i l’Alpicat va tornar a avançar-se amb una jugada ràpida per la banda seguida d’una passada de la mort que va acabar amb l’1-2. L’Alcarràs va superar el mal moment i va tornar a equilibrar el partit al minut 70 (2-2). A falta de tres minuts va arribar el 3-2 que semblava sentenciar eperò l’Alpicat va marcar el 3-3 al 94. La pròrroga i la primera tanda de penals també van acabar en empat fins que finalment en el darrer sospir l’Alpicat va marcar el seu llançament i l’Alcarràs no.
En l’altra eliminatòria, el Tàrrega també va superar el Balàfia en els llançaments des dels onze metres. Durant el partit, la policia local i els Mossos d’Esquadra van actuar després que alguns aficionats visitants llancessin petards al camp. També alguns seguidors locals van encendre bengales sense que es registrés cap incident. Els blaugranes van dominar la primera meitat, van tenir més ocasions i van reclamar un penal no assenyalat. El Balàfia, a la contra, va saber avançar-se al minut 30 a l’aprofitar un error defensiu del Tàrrega. L’equip local va empatar al 44 (1-1), però al 66 el Balàfia es va avançar una altra vegada (1-2). Ja al 89, el Tàrrega va aconseguir marcar el 2-2. En la pròrroga no es va moure el marcador. Finalment, els blaugranes es van imposar a la tanda de penals.