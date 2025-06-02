POLIESPORTIU
Festa final de ‘Referents’
Prop d’un centenar d’escolars de sisè de Primària van participar en les activitats amb què es tanca el tercer curs del projecte socioesportiu. Vuit escoles i vuit clubs s’hi han implicat
Prop d’un centenar d’escolars de sisè de Primària de vuit centres educatius de Lleida (Santa Maria de Gardeny, Lestonnac, Ciutat Jardí, Joan Maragall, Príncep de Viana, Pardinyes, Torre Queralt i Països Catalans) es van congregar ahir a les instal·lacions d’Inefc per celebrar la festa de clausura del projecte Referents, una iniciativa impulsada per FemBase, amb el suport d’Ilerna i la Paeria i la col·laboració del Consell Esportiu del Segrià, Inefc Lleida i Plusfresc, que pretén atansar l’esport i els seus valors a les escoles lleidatanes.
La celebració multiesportiva, que va comptar amb la presència de representants dels clubs implicats en la iniciativa (Força Lleida, AEM, Lleida Llista, Lleida CF, Atlètic Lleida, Balàfia Vòlei, Rugby Inef Lleida i Lleida Handbol), va permetre als escolars practicar fins a sis esports diferents relacionats amb aquestes entitats que, al llarg de tot aquest curs, els han atansat les experiències que han après a través de futbol, bàsquet, voleibol, rugbi, hoquei i handbol.
Així mateix, la festa també va comptar amb la presència del paer en cap, Fèlix Larrosa, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, i la directora adjunta d’Ilerna, Núria Jové, que han coincidit en la necessitat de donar continuïtat al projecte.
Després d’una llarga matinal festiva en la qual tant escolars com les seues famílies van gaudir de l’esport, es va fer lliurament de medalles als alumnes i plaques de reconeixement a escoles i clubs implicats en la iniciativa.