Nova sessió del Projecte ‘Escoles’ del Força Lleida

La trobada del Projecte Escoles del Força Lleida va reunir dissabte els jugadors i jugadores més petits de la base del club i alumnes dels centres educatius que formen part d’aquesta iniciativa com són Ciutat Jardí, Minerva, Mirasan, Claver, Joc de la Bola i Escola Alba, i en aquesta edició com a convidats Països Catalans i Espiga. A més, hi van assistir com convidats el CB Torregrossa, el CB Borges Blanques, el CB Alpicat i el CB Torrefarrera. El Projecte Escoles va nàixer el 2021 amb l’objectiu del Força Lleida de fer arribar la seua metodologia a activitats extraescolars.

