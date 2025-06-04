TENIS
Carlos Alcaraz derrota Paul i es classifica per a semifinals
Roland Garros comptarà per tercer any consecutiu en semifinals amb el murcià Carlos Alcaraz, defensor del títol, que va aconseguir la seua vintena victòria del curs sobre terra batuda davant del nord-americà Tommy Paul, dotzè del món, per 6-0, 6-1 i 6-4 en una hora i 34 minuts.
El seu rival serà l’italià Lorenzo Musetti, 7 del món, al qual ha guanyat dos vegades ja aquest any i que ahir va derrotar el nord-americà Frances Tiafoe (6-2, 4-6, 7-5, 6-2).