PIRAGÜISME
L’elit mundial del piragüisme, a la Seu
La capital de l’Alt Urgell organitza el cap de setmana la cita inaugural de la Copa del Món amb 244 palistes, quatre d’ells lleidatans. La inauguració és avui i divendres arranca la competició
El Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell es prepara per acollir la cita inaugural de la Copa del Món de Piragüisme, que se celebrarà aquest cap de setmana. Aquest esdeveniment esportiu de primer nivell torna a situar la localitat al mapa internacional del piragüisme, comptant amb la participació de 244 palistes de 44 països dels cinc continents, que realitzaran 260 sortides en la modalitat d’eslàlom (canoa i caiac) i 138 en caiac cros.
La competició tindrà la participació de quatre lleidatans i entre ells destaca la presència de Miquel Travé, recent campió d’Europa al canal olímpic de París, qui competirà tant en caiac com en canoa. També hi participaran Laia Sorribes (K1 i caiac cros), del Nàutic Mig Segre, Núria Vilarrubla (C1) i Marc Vicente (C1), que amb Travé completen la nòmina del Cadí CK.
La competició, que dona inici al cicle olímpic de Los Angeles 2028, començarà oficialment avui amb la cerimònia d’inauguració a les 20.00 hores a la plaça dels Oms. En cas de pluja, l’acte es traslladarà a Sant Domènec. Les proves arrancaran divendres vinent amb les classificatòries de caiac (11.10), seguint un format de competició renovat que consta de dos mànegues, en què els dotze millors esportistes de la primera passaran a la mànega final. Dissabte se seguirà el mateix esquema però amb les proves de canoa, mentre que diumenge estarà dedicat al caiac cros.
Durant l’acte de presentació de la competició que va tenir lloc ahir a la diputació de Lleida, el diputat Òscar Martínez va destacar que “les Copes del Món ICF i el Mundial del 2027 són un projecte a nivell internacional de Lleida”.
Per la seua part, la regidora d’Esports de l’ajuntament de la Seu d’Urgell, Bàrbara Romeu, va explicar que “aquest esdeveniment torna a posar la Seu al mapa de l’esport internacional, com una oportunitat de transmetre els valors de l’esport”. Al seu torn, Meritxell Rodríguez, gerent del Parc Olímpic del Segre, va manifestar que “el cicle olímpic cap a Los Angeles 2028 comença a la Seu aquest cap de setmana amb la primera Copa del Món de la temporada. Som la ciutat més petita en aquest calendari però ens consta que estem al més alt nivell”.
La competició de demà, cancel·lada
L’activitat competitiva havia d’arrancar demà amb proves de C1 i K1 específiques per als palistes del continent africà, ja que necessiten competir en una prova continental per poder accedir al Mundial i la cita a la Seu d’Urgell havia d’actuar com a tal. No obstant, els problemes econòmics per traslladar-se a la Seu d’alguns palistes i problemes de visat d’altres han obligat a cancel·lar l’esmentada competició per baixa afluència. Com a contrapartida, baixaran en les proves generals de C1 i K1 i els seus temps es prendran com a referència continental africana.
Impacte econòmic de 3,3 milions d’euros
Segons un estudi fet l’any passat, aquest tipus d’esdeveniments genera un impacte socioeconòmic d’aproximadament 3,3 milions d’euros en l’activitat econòmica de la comarca.A més, 700 alumnes de tot el Pirineu aniran com a espectadors a la cita divendres, gràcies a un acord amb IDAPA, que finançarà el desplaçament.