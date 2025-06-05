FUTBOL
Abril Rodrigo deixa l’AEM després de vuit temporades
Va arribar al club amb 10 anys i ha jugat quatre campanyes al primer equip
L’AEM va anunciar ahir la marxa d’una de les seues grans promeses, Abril Rodrigo, que abandona el Recasens després de vuit temporades a l’AEM malgrat tenir encara 18 anys. La jove del planter va arribar a l’entitat amb 10 i va escalar ràpidament en el futbol base de l’entitat fins a debutar amb el primer equip amb 15 anys acabats de complir, la temporada 2021-22 sota les ordres d’Óscar Cobacho.
Després d’estar quatre temporades en dinàmica de la primera plantilla, amb una llarga lesió de genoll pel mig, l’atacant lleidatana abandona el club després d’haver pogut recuperar-se amb normalitat aquesta última campanya, en la qual ha tornat a jugar partits amb normalitat.
A més, el cognom de la jove lleidatana sempre formarà part de la història de l’AEM, perquè el seu pare, Dani Rodrigo, va ser una de les figures més importants en el desenvolupament de la secció femenina de l’entitat i de fet aquest dissabte el club organitza la segona edició del memorial en record a la seua figura, després que morís el 2018.
La mateixa Abril va recordar el seu pare en el seu missatge de comiat a les xarxes socials, en el qual va expressar: “Aquest ha estat el club de la meua vida, de la meua infància. On he viscut els millors moments, on el meu pare disfrutava, on vam ser feliços i on ell va poder demostrar la gran persona que va ser i per què sempre serà recordat”.
“És un adeu bonic, ple de records inoblidables, d’aquells que t’arranquen una llàgrima de nostàlgia. També de records no tan bons: perdre, lesionar-te... mai és agradable. Però tot ha estat aprenentatge”, va afegir la lleidatana en el seu comiat, que va culminar dient que “gràcies a aquest club he pogut complir somnis inoblidables, formar-me com a jugadora i créixer com a persona. Blanc-i-blava per sempre. Amb el cor, ens tornarem a veure”.
En les seues quatre temporades al primer equip, Abril Rodrigo ha disputat quaranta-tres partits, quinze dels quals de titular, sent aquesta última campanya en què més participació ha tingut –arribant a ser la capitana en alguns partits–, malgrat una lesió en el tram final de Lliga. La d’Abril és la segona baixa de l’AEM després de la de Laura Martí.