El nou club de Lleida impulsat per les penyes ja tindria 500 adhesions i mitja dotzena de patrocinadors
El projecte impulsat des de les penyes per si el Lleida CF desapareix ja compta amb 500 adhesions i rep peticions diàriament. Mitja dotzena d’empreses s’han ofert com a patrocinadors
El projecte d’un nou club que impulsen les penyes per posar-lo en marxa en el cas que el Lleida CF acabi desapareixent està tenint un important suport, fins al punt que, si tinguessin ja obertes les oficines, comptarien “amb 500 socis com a mínim”, explica Andreu Ratés, president de l’Associació Amics del Lleida i que presidirà la nova entitat. “Cada dia rebo desenes de missatges d’aficionats que volen fer-se socis i també d’altres clubs que ens animen a tirar endavant aquesta idea”, explica.
Xavier Madrona Rubio
El suport arriba també des del món empresarial. “Sense anar a buscar-les, mitja dotzena d’empreses se’ns han ofert ja com a patrocinadors. I això que encara estem fent els tràmits per constituir-nos com a club”, afegeix Ratés. “No m’ha sorprès aquesta resposta. El 2021, quan vam començar a gestar el projecte durant l’anterior gran crisi, ja vam veure que l’afició responia”, va destacar.
El club establirà cinc carnets; Infantil i Juvenil, que encara no han decidit si serà gratis; el d’Adult, a 50 euros; el Sènior, a 45, i el Protector, que costarà entre 80 i 100 euros. A la junta, amb Ratés com a president, estaran Roger de Mesa com a director esportiu; Oriol Jové com a secretari i responsable de comunicació; Víctor Alfonso com a tresorer i Moisés Gómez com a vocal.
Ratés agraeix el gran suport de les penyes que impulsen el projecte: Rudes, És Un Sentiment, Nucli Bordeus, Blues Nord i Amics del Lleida.
Ratés recorda que si el club continua aquest projecte no tirarà endavant, però, “tret de miracle, sembla que es produirà la mort del Lleida i ens quedem orfes d’aquest sentiment a què volem donar sortida”. Per això insisteix que “no som la UE Lleida, si hi ha algun perfil en xarxes amb aquest nom no som nosaltres. No tenim història, no hem estat a Primera. Som un club nou que naix perquè el Lleida s’està morint i nosaltres donem sortida als que tenim aquest sentiment. És un homenatge a tots els clubs que han estat història a Lleida”. El projecte ja s’ha presentat a l’alcalde Fèlix Larrosa.
Els responsables calculen 17.000 € de pressupost a Quarta Catalana
Andreu Ratés va explicar que el pressupost que han calculat per afrontar una temporada a Quarta Catalana ascendeix a 17.000 euros, “tan sols sumant les aportacions dels socis, sense comptar amb els diners que puguem ingressar per patrocinis”.
El futur president de la nova entitat diu que aquesta quantitat és suficient per afrontar les despeses de fitxes, arbitratges, equipacions, segures, material futbolístic i el cost d’una pàgina web i altres necessitats de l’entitat. A una mitjana de 50 euros per soci, amb tan sols 340 ja tindrien coberta aquesta quantitat, amb la qual cosa estaria assegurada la solvència econòmica de la temporada.