Fèlix Larrosa lamenta la situació del Lleida: "m'agradaria recuperar l'esperit de la Unió Esportiva Lleida"
L'alcalde de Lleida ofereix les instal·lacions municipals per a nous projectes futbolístics després de la crisi del club blau
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha expressat aquest dimecres el seu lament per la greu situació que travessa el Lleida FC, tot afirmant que aquesta crisi "no m'ha agafat per sorpresa". Segons ha detallat el batlle, des que la Paeria va recuperar la titularitat plena del Camp d'Esports, ja eren conscients dels impagaments a jugadors, cos tècnic i proveïdors, una situació que ha desembocat en la presumible dissolució del club previst pel proper 30 de juny.
Esports
El Lleida entra en liquidació esportiva després d’acomiadar tota la plantilla en bloc
Xavier Madrona Rubio
"D'alguna manera el govern municipal volia ajudar al Lleida a sortir del sotrac on es trobava", ha explicat Larrosa, qui ha recordat que la Paeria va oferir al club l'ús del Camp d'Esports assumint els 300.000 euros del seu manteniment, el que suposava "una subvenció encoberta" per alleugerir les obligacions econòmiques de l'entitat. L'alcalde ha remarcat que el problema actual té arrels històriques: "Portem unes motxilles des de fa molts anys i si no ens les traiem és difícil tenir un projecte de futur i de primera".
Esports
“Luis Pereira es va ofuscar quan li vam explicar que hi havia jugadors que no cobraven”
Xavier Madrona Rubio
En un gest d'obertura cap a possibles solucions, Larrosa ha posat a disposició les instal·lacions municipals per als projectes que vulguin donar continuïtat al futbol lleidatà, tot i que ha puntualitzat que no s'ha dirigit específicament a l'Atlètic Lleida ni a cap entitat concreta. "L'altre dia em vaig reunir amb una persona que volia fer un nou projecte esportiu a Quarta Catalana i em vaig posar a la seva disposició", ha afegit.
Esports
Els jugadors del Lleida ja han presentat a l'AFE la documentació per reclamar sous i primes impagades
Xavier Madrona Rubio
Un futur incert per al futbol lleidatà
El primer edil ha expressat el seu desig de "recuperar l'esperit de la Unió Esportiva Lleida, que era l'essència i la història de la nostra ciutat", tot reconeixent que en els darrers anys s'ha viscut una situació d'autoengany col·lectiu. "Al final el temps posa a les persones i als projectes al seu lloc", ha assegurat, tot comprometent-se a treballar perquè "Lleida torni a tenir un futbol de primera més aviat que tard".
Esports
Què hauria de passar perquè l’Atlètic Lleida ocupés la plaça del Lleida, en cas de desaparèixer?
Xavier Madrona Rubio
La crisi del Lleida FC s'ha intensificat en les darreres hores després que el club anunciés a través de les xarxes socials que tots els jugadors de la plantilla deixen de pertànyer a l'entitat. Aquest pas segueix a l'acomiadament de gairebé tot l'staff tècnic, excepte Jordi Cortés, ajudant d'Iñigo Idiakez, que manté el seu contracte fins al 2026. El deute global del club s'estima en prop de 5 milions d'euros, incloent-hi 1,7 milions a Hisenda, 2,3 milions a la Seguretat Social i 250.000 euros a la plantilla.