“Luis Pereira es va ofuscar quan li vam explicar que hi havia jugadors que no cobraven”
El president es va reunir amb els capitans i amb el tècnic Iñigo Idiakez, que li van fer veure que hi havia jugadors que no podien afrontar el dia a dia per falta de liquiditat
Luis Pereira ja no ha tornat més pel Camp d’Esports des que els jugadors li van relatar a l’abril la crítica situació per la qual passaven els treballadors del Lleida CF i la plantilla i cos tècnic del primer equip sense cobrar amb normalitat des del mes de gener.
El president es va reunir amb els capitans i amb el tècnic Iñigo Idiakez, que li van fer veure que hi havia jugadors que no podien afrontar el dia a dia per falta de liquiditat. Algun dels jugadors de la plantilla, estranger, ni tan sols tenia diners per tornar al seu país. Tot aquest relat, segons ha pogut saber aquest diari, va ofuscar l’empresari gallec de tal manera que no ha tornat a donar senyals de vida, ni tan sols amb els seus col·laboradors en la gestió del club.
Xavier Madrona Rubio
“Quan va arribar l’última vegada a Lleida va trobar un ambient hostil perquè hi havia frustració i cabreig. I quan se li va explicar la situació no li va provar. Se li va dir la veritat, que la gent no arribava al dia a dia”, van explicar fonts de la plantilla.
Altres fonts consultades per aquest diari van apuntar que no “se li pot portar la contrària o fer-li veure que no tot el que ell pensa o diu és el correcte”.
En els últims dos mesos, el mandatari només es va pronunciar una vegada a través de la xarxa social X, on va atribuir la crisi actual a una suposada estafa per part d’una societat amb seu a Dubai amb què havia firmat un acord al febrer. Tanmateix, no ha establert contacte amb jugadors ni empleats.