L’Hiopos Lleida assoleix els 1.700 abonaments renovats

El termini s'acaba el 10 de juny i a partir del 12 es podran fer canvis d'ubicació, mentre que el dia 25 s'obrirà la campanya a la resta d'aficionats

Una vista del Barris Nord en l'inici del partit davant del La Laguna Tenerife.Pol Puertas/ACB Photo

Un total de 1.700 abonats de l’Hiopos Lleida ja han formalitzat la renovació del seu abonament per a la temporada 2025-2026. Dimarts vinent, 10 de juny, és l’últim dia de termini per renovar el carnet i mantenir així el preu d’aquesta passada temporada, ja que a partir de l’endemà s’alliberaran tots els seients que no hagin estat renovats. 

Entre el 12 i el 16 del mateix mes de juny, el club lleidatà acceptarà tots els canvis d’ubicació que se sol·licitin, i serà a partir del dia 25 de juny quan ja s’obrirà la campanya a la resta d’aficionats, amb un increment del 5 o 6 per cent sobre el preu de l’any passat. Es posaran a la venda tots els abonaments que no s’hagin renovat i 500 més que el club ha afegit per a la pròxima temporada, amb l’objectiu d’assolir els 4.500 abonats.

