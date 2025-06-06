BÀSQUET
L’aler Marta Morales deixa els EUA per fitxar pel Cadí la Seu
La granadina, internacional amb els equips base d’Espanya, firma per dos anys
El Cadí la Seu ja té el primer reforç per a la temporada 2025-2026. Es tracta de l’aler Marta Morales, que després de completar la seua formació universitària a l’NCAA amb Providence s’ha compromès amb el club de l’Alt Urgell per les dos pròximes campanyes.
El club ha mantingut una vegada més la seua aposta clara per jugadores joves amb projecció com l’aler granadina, de 22 anys i 1,83 metres d’estatura, que ja té una dilatada trajectòria amb els equips inferiors de la selecció espanyola.
De fet, Morales s’ha penjat tres medalles de bronze en els Campionats d’Europa, dos de la categoria U16 (el 2018 i el 2019) i una altra en U20 (2023), a banda d’un setè lloc en el Mundial U19 de 2021.
En aquest últim certamen, la granadina va jugar els set partits amb una mitjana de 8,3 punts, 1,6 rebots, 0,7 assistències i 6,7 de valoració.
Formada a les categories inferiors de CD Granada i Segle XXI, Morales ha destacat especialment aquestes dos últimes campanyes a la Universitat de Providence, jugant una mitjana de 26 minuts, aportant set punts, quatre rebots i dos assistències per partit.
D’altra banda, el tècnic Isaac Fernández, que ha renovat, i la pivot Marina Mata van començar ahir la concentració amb la selecció espanyola sub-20 de bàsquet, el primer com a seleccionador.