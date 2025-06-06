FUTBOL
“El llistó és molt alt, però la il·lusió és màxima”
Joan Bacardit arriba a l’AEM conscient de la dificultat de superar el seu antecessor
Joan Bacardit va ser ahir presentat oficialment com a nou entrenador de l’AEM, un càrrec que assumeix “amb moltes ganes” i conscient que el seu antecessor, Rubén López, va deixar “el llistó molt alt”. “La il·lusió és màxima, així que també hi ha molta pressió, després de les dos temporades que ha fet l’equip assolint el play-off amb Rubén López. Ara és complicat millorar, perquè el següent pas és pujar de categoria. Però vingués qui vingués es trobaria en aquesta situació i jo arribo amb molta il·lusió per obrir aquesta nova etapa”, va explicar el barceloní. No obstant, Bacardit va ser caut i va expressar que “l’objectiu el marcarà la confecció de la plantilla i com comencem la temporada. A partir d’allà veurem quines armes tenim per lluitar”. Tanmateix, va dir que se sent “en molt bones mans” en la confecció de la plantilla, que anirà a càrrec de Roger Lamesa, que aviat serà anunciat com el director esportiu. “Em vaig prometre que al pròxim club al qual anés hi hauria d’haver un bon responsable esportiu i estic molt tranquil, perquè a l’AEM sempre hi ha hagut molts canvis a la plantilla i sempre s’ha mantingut el nivell”, va sentenciar.
A més, va considerar que el seu estil com a entrenador congenia molt amb el futbol que es practica al Recasens: “Em considero un entrenador molt intens. La meua manera de transmetre, de dirigir, de viure els partits, va molt en sintonia amb el que és el Recasens, amb un equip que apreta molt, que mossega, i jo vinc amb aquesta intenció: continuar amb aquesta continuïtat, aportant el meu gra de sorra”, va explicar.El tècnic va reconèixer que el seu any sabàtic després de deixar l’Europa “m’ha anat bé per desconnectar, perquè va ser una temporada molt dura, però el futbol és la meua passió i ara arribo amb moltes ganes a l’AEM”, que arrancarà la pretemporada la setmana del 21 de juliol.