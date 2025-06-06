Marc Márquez vola en l’estrena a MotorLand Aragó
Àlex, segon, l’únic que aconsegueix atansar-se al líder del MotoGP en la pràctica d’aquest divendres
El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati), líder de MotoGP, ha estat el més ràpid de divendres als entrenaments de la categoria reina del Gran Premi d’Aragó, vuitena cita del Mundial de motociclisme, una jornada en la qua els també espanyols Manu González (Kalex) i José Antonio Rueda (KTM) van dominar en Moto2 i Moto3, respectivament.
Amb un increïble registre de 1:46.397, dos segons per davant del seu germà Alex (Ducati), l’únic que va aconseguir atansar-se una mica, Márquez es va confirmar com el pilot de referència en MotorLand Aragó. Mentrestant, Maverick Viñales (KTM) va finalitzar tercer a cinc dècimes i amb el mateix temps que Joan Mir (Honda), quart en haver establert la marca posteriorment el català.
Amb el 'pàdoc' revolucionat per la decisió del vigent campió Jorge Martín, encara absent en pista per la seua lesió, de no continuar el proper any a Aprilia, el de Cervera, que va liderar el FP1 amb gairebé un segon d’avantatge sobre el primer dels seus perseguidors, va prendre el comandament de la Practice menys d’un quart d’hora després d’arrancar la sessió.
Ho va aconseguir en el seu primer intent de volta ràpida de tota la sessió, i va saber després mantenir-se al capdavant. El temps va valer al vuit vegades campió per manar aquest divendres davant del seu germà i Viñales. Mir i Pedro Acosta (KTM) van tancar el 'Top 5' a Alcanyís.
També avançarà directament a la Q2 Fermín Aldeguer (Ducati), que va acabar vuitè just per davant de l’italià Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), tercer de la general. Ja fora d’aquests deu primers llocs de privilegi van concloure Raúl Fernández (Aprilia), catorzè; Alex Rins (Yamaha), quinzè; i Augusto Fernández (Yamaha), dissetè. Tots ells es veuran obligats a disputar la Q1.