Torrelameu posa el nom de Johan Cruyff a un dels seus carrers
Torrelameu batejarà amb el nom de Johan Cruyff, llegenda del futbol i del barcelonisme, un dels seus carrers situats a la zona esportiva de la localitat. L’acte inaugural serà el proper dia 21, a les 12.00, segons van explicar ahir a la Diputació la diputada Sandra Marco; l’alcalde de Torrelameu, Carles Comes; i el regidor i vicepresident de la Penya Barcelonista de Torrelameu, Jaume Puig.
El dia anterior hi haurà una taula redona presidida pel periodista Xavi Torres.
El carrer estarà ubicat en una zona en la qual ja hi ha una pista poliesportiva, pàdel i skate i els seus impulsors van assenyalar que han elegit Cruyff no només al ser un referent de l’esport a nivell mundial, sinó també pels valors que representa en l’esport i en la societat, va destacar Comes.