TENIS
Alcaraz se cita amb Sinner a la final
El murcià es va classificar per la retirada de Musetti en el quart set
Carlos Alcaraz es va classificar ahir per a la final de Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada i que es disputa sobre terra batuda, arran de la retirada del seu rival, l’italià Lorenzo Musetti, en un moment en el qual l’actual campió havia ressorgit després de dos hores irregulars i havia remuntat per dominar 4-6, 7-6, 6-0 i 2-0.
D’aquesta manera, el murcià tindrà ara l’oportunitat de guanyar el seu cinquè gran en la seua cinquena final i reeditar el títol de l’any passat a l’argila roja parisenca davant de Jannik Sinner, que va batre en tres sets el serbi Novak Djokovic (6-4, 7-5 i 7-6) en l’altra semifinal, que es va allargar fins a les tres hores i quart.
Per la seua part, Alcaraz va haver de treure bitllet per a l’última defensa del seu tron parisenc amb molt treball perquè no va trobar la regularitat davant d’un Musetti que el va posar en molts conflictes i que va demostrar el seu gran nivell aquesta temporada en terra batuda.
L’italià va contenir Alcaraz durant gairebé dos hores, ja que es va imposar en el primer set (4-6) i va enviar el tie-break en el segon. No obstant, va acabar cedint davant del murcià per 7-6 i no va saber encaixar el cop. El pes de perdre el segon set i els problemes físics a la cama esquerra el van esborrar de la pista. Així, Alcaraz va guanyar vuit jocs seguits, fins que Musetti es va retirar ja sense opcions.