FUTBOL
Atlètic Lleida i Mollerussa anuncien els primers fitxatges
Atlètic Lleida i Mollerussa van anunciar ahir els seus primers fitxatges de cara a la pròxima temporada a Tercera RFEF. L’equip de la capital del Segrià incorpora precisament un jugador procedent del Mollerussa, el porter sub-23 Marc Arnau, per deixar coberta la porteria després de la renovació de Pau Torres. Anteriorment, el porter barceloní –fill de qui va ser porter del FC Barcelona Francesc Arnau– havia jugat al Badalona, al formar-se també a l’Oviedo i el Màlaga.
Per la seua part, el club del Pla d’Urgell es reforça amb un talent lleidatà, el centrecampista de Tàrrega Marc Tasies, que debutarà a la categoria sènior després de finalitzar la seua etapa com a juvenil al Gimnàstic de Manresa, el club en el qual ha jugat les últimes cinc temporades.
A més, el Mollerussa va confirmar la renovació d’onze futbolistes: Albert Batalla, Dani Echeverria, Joel Porté, Lamin Juwara, Guillem Porta, Jordi Puig, Mehdi Motassim, Omar El Amrani, Franc Carbonell, Miquel Graells i el seu pitxitxi, Jofre Graells, que està recuperant-se d’una lesió de genoll.