Diversos vehicles atrapats pel fang en un terreny al costat del camp de l'AEM, a Lleida
Estaven aparcats en un camp particular que el club havia desbrossat
Diversos vehicles que estaven aparcats en un terreny al costat del camp de futbol Recasens de l'AEM, a la partida de Marimunt de Lleida, han quedat atrapats pel fang i en alguns casos han hagut de ser retirats per tractors i grues. Es tracta d'un terreny particular al costat del camp de futbol que el club hauria desbrossat per tal d'adequar-lo com a aparcament aquest dissabte, en què l'AEM acull el Memorial Dani Rodrigo amb gran afluència de públic. Les restes vegetals haurien obstruït un petit canal de reg, provocant que l'aigua inundés bona part de l'espai on s'havien aparcat els cotxes.
Fonts del club lleidatà han reconegut la responsabilitat en l'incident i han afirmat que han demanat disculpes al propietari del terreny. En aquest sentit, han assegurat que la problemàtica ha quedat resolta.
El Memorial Dani Rodrigo
L’AEM celebra aquest dissabte la segona edició del Memorial Dani Rodrigo, en record de qui va ser entrenador del club i un gran impulsor del futbol femení en l’entitat, repetint un cartell de luxe després de la primera edició de l’any passat.
La competició és de categoria Aleví Femenina, amb alguns dels equips capdavanters del futbol espanyol.