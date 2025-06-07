PIRAGÜISME
Dòria, bronze a la Seu i Travé i Sorribes, sense final
Maialen Chourraut i Pau Etxaniz van quedar setens i Llorente, novè
Cara i creu per als representants dels clubs lleidatans en la primera jornada de la Copa del Món de la Seu d’Urgell. Mentre l’andorrana del Cadí Canoe Kayak Mònica Dòria es penjava la medalla de bronze en caiac, la pontsicana Laia Sorribes i l’urgellenc Miquel Travé es quedaven fora de la final.
La palista del Nàutic Mig Segre de Ponts va estar molt a prop de posar-se entre les dotze que anaven a lluitar per les medalles, però per només quatre dècimes va acabar tretzena. Travé, per la seua part, no va estar al seu millor nivell i per temps tampoc va entrar a la final.
Dòria, que havia aconseguit el segon millor temps en la classificatòria, va millorar el seu registre a la final per pujar al tercer calaix del podi i sumar la segona medalla internacional, després del títol de campiona d’Europa de la disciplina aconseguit fa tres setmanes a París. La victòria va ser per a l’eslovaca Sona Stanovska, l’única que va ser capaç de baixar dels 94 segons malgrat sumar una penalització de dos, mentre que la francesa Camille Prigent es va endur la plata.
La veterana Maialen Chourraut, triple medallista olímpica (bronze a Londres 2012, or a Rio 2016 i plata a Tòquio 2020), va aconseguir accedir a la final amb la millor marca de la semifinal (95.54) amb una baixada esplèndida, sense cap error, amb la qual va precedir Dòria (96.74) i l’australiana Noemie Fox (97.04), la germana de la qual, la múltiple campiona olímpica i mundial Jessica Fox, es va quedar inesperadament fora de la lluita al saltar-se una porta (152.56). A la final, la palista de l’Atlètic Sant Sebastià, de 42 anys, no va poder repetir la seua actuació. Encara que va rebaixar el seu temps, una penalització de dos segons va elevar el crono a 96.25, que la va allunyar dels llocs de privilegi, acabant setena.
En la categoria masculina van triomfar els membres de l’equip francès, que van copar els dos primers calaixos del podi, amb Titouan Castryck amb la medalla d’or i Anatole Delassus amb la plata, mentre que l’australià Lucien Delfour va aconseguir el bronze.
A la final van accedir dos espanyols, Pau Echaniz, bronze olímpic a París en aquesta prova, que ho va fer amb el vuitè millor registre (86.39), i David Llorente, onzè (86.98). Però ni un ni l’altre van poder aspirar a les medalles en la baixada definitiva. Echaniz va acabar també setè amb 86.63 després de dos segons de penalització, i Llorente va finalitzar novè amb 88.77 amb un toc en una porta.
Avui serà el torn de la competició de canoa (C1) amb moltes opcions per als lleidatans Núria Vilarrubla, diploma olímpic en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, i Miquel Travé, vigent campió d’Europa.