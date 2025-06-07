Marc Márquez continua intractable a Alcanyís i firma un dissabte perfecte
El de Cervera aconsegueix la pole i la victòria en la cursa a l’esprint, amb Àlex Márquez i Fermín Aldeguer completant el podi
El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) ha firmat un dissabte perfecte en aconseguir la pole i la victòria en la cursa a l’esprint del Gran Premi d’Aragó, vuitena cita del Mundial de motociclisme, superant en ambdues lluites al seu germà Alex (Ducati), en una jornada en què José Antonio Rueda (KTM) arrancarà primer en Moto3 i en què Manu González (Kalex), líder de Moto2, haurà de remuntar des del divuitè lloc.
El vuit vegades campió del món va demostrar de nou que és imbatible a MotorLand Aragó, on va dominar divendres i va ser una altra vegada el més ràpid dissabte. Després de lligar la pole, va lluitar el seu triomf en la cursa curta i va pujar a dalt de tot d’un podi en el qual també hi va haver Alex Márquez (Ducati) i Fermín Aldeguer (Ducati).
Amb aquest èxit, Marc consolida el seu avantatge al capdavant del Campionat del Món, on té 27 punts sobre Àlex i 84 sobre l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), que no va sumar aquest dissabte en acabar dotzè.
Una vegada apagats els semàfors a MotorLand Aragó, Marc Márquez va caure fins la tercera posició després d’una mala arrencada i un toc amb Pedro Acosta (KTM), una acció que va deixar a Àlex com a líder de la cursa. Malgrat tot, el vuit vegades campió del món va recuperar un lloc ja en la volta 2 en avançar-ne en la corba 1 a Morbidelli.
A poc a poc, els de Cervera es van anar escapant i van deixar per darrere la lluita per l’última de les posicions de podi, amb 'La Bèstia' amb avantatge sobre els dos murcians de la graella, el de Mazarrón i Fermín Aldeguer (Ducati), que va aconseguir superar el transalpí en la volta 9. Molt pitjor pintaven les coses per a Francesco Bagnaia (Ducati), que perdia posicions de manera preocupant.
Abans, en el sisè gir dels 11 al traçat aragonès, el més gran dels Márquez es va llançar sobre el seu germà per avantatjar-lo i recuperar el lideratge de la prova. Ja res no va impedir la victòria al seu 'jardí', en la qual va encapçalar un podi que van completar Alex i Aldeguer.
Finalment, Acosta va acabar cinquè, i Maverick Viñales (KTM) i Raúl Fernández (Aprilia) van acabar al 'Top 10', setè i desè respectivament. Àlex Rins (Yamaha) va finalitzar catorzè, mentre que Augusto Fernández (Yamaha) i Joan Mir (Honda) no van aconseguir acabar.
Abans, en la sessió de classificació, el líder va conquerir la pole número 99 de la seua cursa, la 71 en la classe regna. Amb un estratosfèric 1:45.704, obligat per la pressió dels seus rivals, Márquez es va assegurar la posició de privilegi amb dos dècimes d’avantatge sobre el seu germà Àlex Márquez (Ducati) i sobre l’italià Franco Morbidelli (Ducati), els tres únics pilots capaços de baixar del 1:46 aquest dissabte.
L’altre rival dels de Cervera pel títol, l’italià 'Pecco' Bagnaia, va ser quart i encapçalarà de nou aquest diumenge una segona fila en la qual també hi haurà Pedro Acosta, la millor moto diferent de KTM classificada en MotorLand Aragó. Fermín Aldeguer i Maverick Viñales partiran setè i vuitè, respectivament, i Joan Mir ho farà onzè. No van aconseguir avançar de la Q1 Raúl Fernández, tretzè; Alex Rins, quinzè; ni Augusto Fernández, divuitè.