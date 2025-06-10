CICLISME
Ramona Gabriel, bronze a l’Europeu de XC Marató
La ciclista de Ponts va pujar al tercer calaix del podi de Màster 40 a Gènova
La lleidatana Ramona Gabriel va ampliar el seu palmarès internacional amb la medalla de bronze conquerida aquest diumenge al Campionat d’Europa de XC Marató, disputat al municipi italià de Casella, a prop de Gènova. La ciclista de Ponts, que ja havia estat campiona i subcampiona d’Europa d’Ultramarató el 2019 i el 2021 al guanyar la Pedals de Foc a Vielha, va sumar la seua primera corona continental en aquesta disciplina en Màster 40, de la qual és vigent campiona d’Espanya de la categoria.
“Estic molt contenta perquè, encara que no descartava res, no sabia fins on podia arribar. El primer que buscava era viure l’experiència i trobar-me bé per poder donar el millor de mi. Hi havia moltes corredores i la gran majoria no les coneixia i no sabia quin nivell podien tenir; tot era una mica una incògnita. No sabia a quina posició podia aspirar, per això haver aconseguit una medalla és molt satisfactori perquè es tracta d’un Europeu”, va afirmar.
La ciclista de Ponts porta un mes i mig sense baixar del podi. Després de conquerir a començaments de maig la Titan Desert Morocco, el seu primer títol en Duo Mixt fent parella amb Toni Moreno i que afegeix als dos individuals que ja posseïa (a més de dos segons posats i quatre tercers); es va alçar després amb els títols de Catalunya de la modalitat de gravel i d’Espanya de marató, tots dos a la categoria de Màster 40. Aquest últim èxit la va animar a prendre part en l’Europeu de la disciplina per primera vegada en la seua carrera, aconseguint un altre podi, aquesta vegada un bronze.
Gabriel va completar els 83 quilòmetres i 2.900 metres de desnivell de què constava el recorregut en 5 hores i 28 minuts, un traçat “de pura mountain bike”, assegura. “Els recorreguts llargs sé que se’m donen bé i vaig plantar una carrera de menys a més, sent constant i dosificant els esforços per aguantar i arribar en condicions al tram decisiu”, explica la pontsicana, que no descarta repetir participació l’any vinent, aprofitant que l’Europeu es disputa a Espanya.