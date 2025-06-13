BÀSQUET
El Cadí la Seu fa oficial el fitxatge de la pivot nord-americana Erika Porter
El Cadí la Seu va fer ahir oficial el fitxatge d’Erika Rachel Porter, pivot nord-americana de 23 anys i 1,88 metres, que es converteix en el segon reforç confirmat per a la temporada 2025-2026 després de la incorporació de l’aler Marta Morales. Tal com va avançar ahir SEGRE, Porter s’uneix a l’equip d’Isaac Fernández procedent de Bowling Green State University, on va completar una gran campanya a la NCAA fent una mitjana de 12,6 punts i 6,6 rebots per partit.
Nascuda a West Windsor (Nova Jersey) el 2002, Porter es va formar a Notre-Dame High School de Lawrenceville abans d’iniciar la seua trajectòria universitària. Entre 2020 i 2022 va militar a la Universitat d’Illinois, amb dos temporades en què va anar guanyant protagonisme. A la campanya 2022-2023 va jugar per a Baylor, tot i que va ser a Bowling Green on va arribar al màxim nivell, sent titular en els 31 partits disputats en l’última temporada. El seu rendiment la va portar a ser inclosa en el tercer millor quintet de la Conferència MAC, destacant especialment per la seua efectivitat en el tir, amb un 66,3% en tirs de camp. Des de la línia de tirs lliures va registrar un 56,3% d’encert. En declaracions distribuïdes pel club, Porter va dir que està “molt emocionada per jugar en aquest equip, per generar impacte i guanyar partits”. “Estic molt agraïda per aquesta oportunitat”, va afegir la nord-americana, que viurà la seua primera experiència a Europa.