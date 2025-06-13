James Batemon anuncia "un altre ball" amb l’Hiopos Lleida
El club encara no confirma la renovació del nord-americà en no estar oficialment tancada
El nord-americà Jame Batemon ha publicat un aquesta matinada un missatge al seu compte d’Instagram en què anuncia un "altre ball" amb els seguidors de l’Hiopos Lleida a l’ACB, la qual cosa significaria la certificació d’una de les renovacions més desitjades entre els aficionats lleidatans.
No obstant, fonts del club consultades per SEGRE no donen per confirmada encara la renovació de Batemon en no estar oficialment tancat el nou contracte. SEGRE ja va publicar el passat 10 de juny que el base escorta estava cada vegada més a prop de seguir al Força Lleida.
L’arribada de Batemon al Barris Nord en els últims mesos de la temporada va ser determinant en un canvi de rumb que va permetre als de Gerard Encuentra aconseguir la permanència a l’ACB.