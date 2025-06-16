FUTBOL
Arranca el Mundial
El partit inaugural entre Al-Ahly i Inter Miami de Messi no passa de l’empat a zero. El PSG goleja l’Atlètic (4-0) i el Bayern apallissa l’Auckland (10-0)
L’Inter Miami de Lionel Messi i l’Al-Ahly egipci van obrir ahir a la matinada el Mundial de Clubs FIFA amb un empat 0-0 al Hard Rock Stadium de Miami, en un partit protagonitzat pel porter argentí Óscar Ustari, que va parar un penal a Trezeguet per sostenir l’equip nord-americà, en el primer partit de la nova competició impulsada per la FIFA i el primer gol del qual no va arribar fins al segon encontre. L’autor va ser el francès Kingsley Coman, que va obrir la voluminosíssima golejada del Bayern de Múnic sobre l’Auckland City (10-0), el campió d’Oceania i l’únic equip amateur del torneig, amb l’exjugador de l’Alpicat Gerard Garriga com a titular, abans del triomf del PSG davant de l’Atlètic de Madrid (4-0).
En el partit disputat a Cincinnati, als sis minuts ja manava l’equip alemany, amb un cop de cap de Coman. Després, en tres minuts, van arribar els gols de Boey, Olise i de nou Coman, mentre que Müller i Olise van firmar el 6-0 just abans del descans. Malgrat aixecar el peu de l’accelerador, en el segon temps va arribar el hat-trick de Musiala, mentre que Muller, que s’acomiadarà del Bayern quan acabi el Mundial després de 25 anys al club, va arredonir el 10-0 davant del campió de la Champions d’Oceania.
El primer plat fort de la competició va arribar amb el París Saint-Germain-Atlètic de Madrid, al Rose Bowl de Los Angeles. El conjunt francès, dos setmanes després de guanyar la Champions, va ser qui va prendre la iniciativa en el partit i es va avançar al minut 19, amb un gol de Fabián Ruiz (1-0). Amb un Atlètic innocent davant, el PSG va aprofitar per doblar l’avantatge en l’afegit del primer temps, amb el 2-0 de Vitinha. Després del descans, l’Atlètic va anotar el 2-1 mitjançant Julián Álvarez, però el gol va ser anul·lat pel VAR i les seues esperances es van esvair després de l’expulsió de Lenglet per protestar. Malgrat una clara ocasió de Sorloth, el PSG va sentenciar, amb el 3-0 de Mayulu i el 4-0 final, de penal, de Kang-In Lee.
El Chelsea debuta avui davant de Los Angeles
El Chelsea debuta avui (21.00) contra Los Angeles, obrint la jornada de dimarts abans del Boca Juniors-Benfica (0.00) i el Flamengo-Tunis (3.00). Aquesta última matinada estaven previstos el Palmeiras-Porto (0.00) i el Botafogo-Seattle (4.00).
Xabi Alonso: “Tenim molt poc temps”
L’entrenador del Reial Madrid, Xabi Alonso, va assegurar ahir que ho han “d’accelerar tot” perquè tenen “molt poc temps” abans de debutar a la competició dimecres, contra l’Al-Hilal.
Un jugador de l’Inter, retingut a l’Iran
L’iranià Mehdi Taremi, davanter de l’Inter de Milà, és baixa per al Mundial a causa del conflicte bèl·lic entre l’Iran i Israel que li impedeix abandonar el país, on es trobava després de jugar amb la seua selecció.