HOQUEI
El Pons Lleida puja a Primera Catalana en l’any del debut
Va vèncer remuntant al Sant Celoni (4-5)
El sènior femení del Pons Lleida va aconseguir ahir l’ascens a Primera Catalana després de vèncer per 4-5 el Sant Celoni a Salt, en una vibrant final de play-off que va tenir emoció fins a l’últim instant. El seu primer any d’existència, l’equip lleidatà culmina una gran temporada amb una victòria agònica en un partit ple d’alternatives i amb fins a quatre remuntades, dos per bàndol, que va enfrontar els segons classificats dels dos grups de Segona Catalana.
La capitana Laia Cid va ser la gran protagonista amb un hat-trick, mentre que Eva Pastor, que s’acomiada de l’equip al marxar d’Erasmus, va firmar un doblet. Cid va obrir el marcador en el minut 8, però Sant Celoni el va capgirar amb gols de Núria Fernández i Mireia Fernández.
Abans del descans, Cid va empatar (2-2). Després del pas per vestidors, Pastor va posar davant el Pons Lleida, però Alèxia Costa i Mireia Menéndez van situar el 4-3 a favor de les vallesanes. Les lleidatanes no es van rendir. Pastor va empatar el 15 i, el 23, Cid va completar el seu triplet amb el gol definitiu que va donar l’ascens a l’equip dirigit per Sergi Duch i Pol Besolí.