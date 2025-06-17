FUTBOL
LaLiga comunica a l’Espanyol que s’ha pagat la clàusula per Joan Garcia
De 26,3 milions d’euros, inclòs l’IPC
L'RCD Espanyol ja ha rebut la notificació per part de LaLiga de l’abonament de la clàusula de rescissió del porter Joan Garcia, segons va informar ahir l’empresa Rastar, propietària del 99,6% de l’entitat blanc-i-blava, als seus accionistes. Per tant, la confirmació del fitxatge del porter pel FC Barcelona és cada vegada més propera.
Rastar, en un comunicat, va explicar que LaLiga va informar l’entitat periquita del pagament dels 26,3415 milions d’euros de la clàusula de rescissió del futbolista dissabte a la tarda. Aquesta operació suposa, ha indicat la companyia, un benefici net de 18,75 milions d’euros. La clàusula de rescissió de Joan Garcia era de 25 milions d’euros però el Barça ha pagat 1,3415 quilos més corresponents a l’IPC en curs.
De tota manera, els tràmits burocràtics encara no han acabat i la clàusula de rescissió encara no és a les arques de l’Espanyol. En qualsevol cas, la sortida de Joan Garcia rumb al Barça està virtualment tancada i es podria liquidar de forma oficial en les pròximes hores. Una vegada validat per part de LaLiga l’ingrés dels 26,3415 milions d’euros, el club blaugrana activarà els protocols previstos per anunciar la contractació del porter de Sallent fins al 2031.
D’altra banda, la defensa central Laia Alexandri, de vint-i-quatre anys, va firmar ahir el seu nou contracte com a jugadora del FC Barcelona, amb la qual cosa completarà la seua tornada vuit temporades després de deixar la disciplina blaugrana. Alexandri serà la substituta de la noruega Ingrid Engen i és el primer fitxatge del Barça femení 2025-26. La jugadora arriba lliure del City i firma amb l’equip català fins a l’any 2029.